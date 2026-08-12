WeMo攜三大IP進駐台灣文博會 同步將共享機車拓點澎湖

因應夏季移動需求及文化旅遊熱潮，共享運具品牌WeMo宣布響應2026台灣文博會，推出「夏感移動三大策展亮點」，攜手「貓貓蟲咖波」、「毛絨絨星人」及「駝背人」三大IP創作者，推出限定主題車貼、安全帽香氛及聯名周邊，將共享機車從單純交通工具延伸為結合文化創意與城市生活的移動載體。

WeMo表示，本次活動以「Move to More」品牌精神為核心，結合WeMo Fly、WeMo GO雙車款，以及「GO廣、GO多、GO香」三大品牌策略，透過文化IP、香氛及傳統工藝等跨界合作，擴大共享運具的使用情境，也希望藉由文博會等大型文化活動，強化共享機車串聯展場、商圈與城市生活的功能。

WeMo目前累計用戶逾210萬人，騎乘里程近1.7億公里。此次在雙北地區推出三大IP聯名車款，將創作者作品融入WeMo GO及WeMo Fly車身設計，讓共享機車成為城市街區中的移動展品，同時串聯文博會展場與周邊生活場域，延伸文化活動的交通服務需求。

其中，「GO多」策略聚焦產品與內容的多元化，透過三大IP合作，將不同創作者的視覺風格導入共享機車。貓貓蟲咖波以冒險與療癒形象為主，毛絨絨星人強調情緒陪伴，駝背人則透過角色設定呈現自我對話，WeMo希望藉由不同IP內容吸引不同族群，增加共享機車與年輕消費者及文化活動之間的連結。

「GO香」則進一步將聯名從視覺延伸至嗅覺。WeMo與貓貓蟲咖波推出「快樂多巴胺帽帽香噴噴組」，內含安全帽香氛，並隨機贈送「旅行平安御守」或「行車平安」壓克力吊飾，讓IP聯名商品從車輛延伸至騎乘用品，增加使用者與品牌互動的接觸點。

除了IP聯名，WeMo也將傳統工藝導入共享運具應用，與台灣手藺（台灣藺草學會）合作，推出「手工編織環保藺草帽襯」，將苗栗苑裡藺草編織工藝轉化為現代騎士配件。

WeMo指出，台灣手藺以「地域構想」類別獲得日本GOOD DESIGN AWARD 2025 BEST 100及優秀焦點獎（新事業設計類）肯定，此次合作則著眼於傳統工藝與現代生活場景的結合。藺草具備吸濕排汗、天然除臭及透氣等特性，可應用於夏季安全帽內襯，WeMo PASS訂閱用戶達成指定趟次後即可獲得相關配件，藉此將在地工藝、產品設計與共享移動服務串聯。

在服務布局方面，WeMo也持續擴大「GO廣」策略，除目前全台已布局52個以上同站租還樞紐站點外，今年進一步將服務拓展至澎湖，與澎湖福朋喜來登酒店合作設立「WeMo澎湖喜來登站」，將共享運具導入離島旅遊市場。

WeMo表示，澎湖站可透過App提供租借服務，旅客可利用共享機車前往海洋音樂祭、花火節、澎湖天后宮及觀音亭等旅遊及活動場域，增加旅遊移動的彈性，也讓共享運具從都市通勤場景延伸至觀光旅遊市場。

配合澎湖市場布局，WeMo同步推出日租優惠，目前日租方案最低每日349元起，輸入「喜來登」優惠代碼可折抵50元；首次包車體驗輸入「日租遊澎湖」可再折100元。優惠兌換期限至12月31日23時59分，輸入優惠代碼後須於14天內使用完畢。

WeMo表示，從台灣文博會的城市文化場景，到澎湖離島旅遊市場，本次系列合作除了透過IP及文化內容增加品牌曝光，也希望擴大共享運具的使用場景。未來將持續透過跨界合作、產品創新及服務據點布局，將共享移動從單純交通服務延伸至文化、休閒及旅遊等更多生活應用場域。