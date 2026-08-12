懷念永遠的老闆：高希均教授

聽到高教授辭世的消息，心頭沉甸甸的，30多年前的往事瞬間全湧了上來。他是1988年我進入證券界前的老闆，那時候《遠見雜誌》剛創刊，我服務了一年多。當年他創辦《天下雜誌》、《天下文化》與《遠見雜誌》的辦公室，就在台北市松江路87號4樓，如今萬寶投顧及相關公司就在此原址，我的位置就和當年高教授相同。

遠見及天下後來分開了，高教授和王力行發行人就搬在萬寶旁邊，同棟12樓也有一間辦公室，所以我們常常不期而遇，高教授也常在公司旁邊的「人文空間」請我喝咖啡，他就像三十多年前一樣，爽朗的笑聲，幽默的話語，永遠關懷社會，推廣進步觀念，告訴我要不停的寫！我的確按照他的教誨。以前在遠見上班時，常陪高教授演講，他開玩笑說，如果那天感冒不想開口，我可以代打。後來我在證券業，一年演講上百場，也持續不斷寫文章，萬寶周刊已超過33年了，許多都來自高教授當年的指導及啟發，我當年就是坐在他辦公室外面，看一篇篇快筆文章出來，如同他的口才，精準簡潔俐落，又言之有物！

高教授的一生是「書生報國」最優雅的典範，家境不好，苦讀成為知名的經濟學教授，長期任教於美國威斯康辛大學。1980年代，他回台先後創辦了二家重要的雜誌及出版社，用「溫暖的心、冷靜的腦」傳播進步觀念。他寫「天下沒有白吃的午餐」，影響了許多人，而他寫「經濟學的世界」，是我當時剛出社會，最愛看的書之一。而當年天下及遠見有共用資料檔案室，有如少林寺藏經閣，我常利用時間看上市公司的公開說明書，以及許多的百大企業統計資料，這是讓我成為證券分析師的圖書室，也是秘密練功房，當年上班還常常有機會向大師請益，這份工作實在太棒了。

在他的帶領下工作，感受最深的是他對知識的敬重，以及對趨勢前瞻的敏銳度。即使後來我走入金融與投資領域，他當年的理性分析、前瞻視野與社會責任，是我一生最寶貴的基礎。

2000年，高教授找我對許多同仁專題演講，他提問:：「台灣該如何因應網路泡沫？」建議我值得花更多的時間去整理，因此寫了《工匠精神的瑞士概念股》這本書，德法百年打仗，但是逃難的人到了瑞士團結和睦，能夠發展金融、機械、鐘錶、藥品...許多世界級的公司，值得台灣以代工為主的產業來借鏡。

書中比喻台積電是尊貴的白雪公主，需要工匠七小矮人協助打造最潔淨的生產環境，建議可以栽培台灣的半導體設備及相關產業供應鏈。如今台股超過40檔以上的千金股，有許多就是台積電的COWOS設備，CPO相關，晶圓檢測，特用化學、氣體、排汙、綠能、儲電...相關股，護國神山創造出台灣完整的半導體生態，在AI大浪潮下，成為全球最重要的供應鏈，今年GDP成長超過10%，甚至只提供台積電的某一種先進設備，就可能創造出一檔千金股。2010年，我又和台大財金所論文指導教授邱顯比合作寫《少犯錯，一生都是投資贏家》，我分析股票，邱老師縱橫基金。很高興高教授給我的機會，能在天下文化出版這兩本書。

如今高教授功德圓滿，哲人已遠，典範長存。

謝謝您，高教授，當您的員工，是我人生最美好的回憶。

作者：萬寶投顧董事長