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群益期貨攜手荒野保護協會守護永春陂生態 以行動實踐環境永續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨主管及同仁換上青蛙裝，走入永春陂濕地生態池，以實際行動投入棲地維護與生物多樣性保育。(群益期貨/提供)
群益期貨主管及同仁換上青蛙裝，走入永春陂濕地生態池，以實際行動投入棲地維護與生物多樣性保育。(群益期貨/提供)

為落實企業永續理念，並鼓勵員工積極參與志願服務，群益期貨提供員工每年可申請一次志工假，支持同仁參與公益及環境保育行動。2026年8月8日，群益期貨攜手荒野保護協會辦理永春陂生態園區棲地維護行動，由主管帶領同仁走進永春陂濕地，以實際行動投入棲地維護，體驗生態保育的重要性。

該活動首先由荒野保護協會介紹永春陂濕地的生態環境，並說明外來入侵種對原生物種及棲地所造成的影響，隨後帶領同仁分為陸地組及下水組進行外來種清除與棲地維護。多數群益期貨同仁當天換上青蛙裝走入生態池，實際清除福壽螺、開卡蘆、小花蔓澤蘭等外來種，透過實地操作，更加認識生物多樣性保育，也了解到棲地維護需要長期且持續的投入。

群益期貨員工當天投入不同於日常工作的棲地維護任務，過程雖然汗流浹背，卻也在共同協力下獲得滿滿的成就感。不少群益期貨員工活動後表示，原本以為只是單純的清理工作，實際投入後才發現，看似不起眼的外來種一旦持續繁衍蔓延，可能影響整片濕地的生態平衡。透過這次活動，讓大家對環境保育有了更具體的認識，也更加理解棲地維護背後的意義。

活動適逢父親節，群益期貨員工在汗水中完成棲地維護工作，以別具意義的方式迎接這個特別的日子。活動結束後，群益期貨特別採購由財團法人臺北市小愉兒社會福利基金會－熊米屋愛心烘焙坊製作的公益餐盒與同仁分享，透過公益採購支持身心障礙者就業，將環境保護與社會關懷串聯，讓這份善意持續延伸。

群益期貨持續將ESG理念融入企業文化，除透過志工假制度鼓勵同仁參與公益服務外，近期更推出優於法令的育兒支持措施，包括將女性員工產假延長至12周，並擴大「育兒關懷包」發放對象，持續打造兼顧工作、家庭與生活平衡的友善職場，實踐企業永續發展承諾。

群益 生態 永續

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