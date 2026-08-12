Uber Eats重算外送員疊單報酬 勞動部緊盯差額撥入帳戶

外送平台Uber Eats 12日表示，有關先前「外送服務重疊時間重複計算」已啟動調整，預計於17日完成並正式適用。對此，勞動部表示，Uber Eats先前未依「外送專法」將每單的外送服務時間如實計入已違法，後續追蹤該公司法遵作法，是否確實履行其聲明，以及將差額撥入外送員帳戶。

Uber Eats表示，自8月17日起，疊單重疊的外送服務時間將分別「重複計入」於同時進行的每趟行程。平台也將重新檢視7月21日至8月17日期間所有外送行程，依主管機關之意見計算疊單之基本報酬，並於8月底前支付外送合作夥伴報酬差額。

Uber Eats指出，其將重新檢視營運成本與相關費用。除持續優化系統，自8月14日起，Uber Eats 將調整外送合作夥伴的整體獎酬結構；消費者端每筆訂單預計也將平均增加新台幣4至6元服務費，以維持市場運作。

對此，勞動部回應，《外送員權益保障及外送平臺管理法》是經立法院審議、三讀通過之法律，外送產業之所有利害關係者都有遵守法規規範之義務；勞動部與地方勞政主管機關也有落實執法，履行行政機關依法行政之義務。

有關Uber Eats8月6日所公告之外送員報酬給付計算方式，勞動部指出，其未依外送專法將每單的外送服務時間如實計入，若平台業者屆時以該計算方式給付外送員報酬，確實已違反外送專法第3條第13款及第5條之規定。

Uber Eat今透過聲明表達，將修正外送員報酬計算方式，會依外送專法所規範，如實計算疊單中的每筆訂單外送服務時間，並會在8月底前支付差額。勞動部將會持續關注及追蹤該公司後續法遵作法，是否確實履行其聲明，以及將差額撥入外送員帳戶。