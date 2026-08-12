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竣邦打入重要客戶核心產品線、第3季旺到明年 越南廠訂單提前卡位

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
竣邦-KY總經理蕭志偉（左）與營運副總張兆民看好下半年接單表現。記者嚴雅芳／攝影
竣邦-KY總經理蕭志偉（左）與營運副總張兆民看好下半年接單表現。記者嚴雅芳／攝影

竣邦-KY（4442）總經理蕭志偉12日表示，公司已成功打入重要國際品牌客戶的核心產品線，不僅訂單規模更大、產品生命周期更長，也有助提升產能利用率及未來越南新廠布局。受惠核心訂單及新客戶挹注，第3季營運將明顯優於往年淡季，成長動能可望延續至第4季，甚至一路延伸至明年。

蕭志偉表示，竣邦與客戶合作多年，已獲得客戶對技術與供應能力的肯定，因此成功從原有產品線進一步切入客戶核心產品。核心產品線需求規模較大、生命周期較長，有助提升整體稼動率，也將支撐未來越南新廠產能規劃，客戶對新廠布局亦抱持高度信心。

他指出，竣邦過去第3季通常是全年最淡的一季，但今年受惠核心訂單及新客戶加入，營運型態已有明顯改變。公司7月營收年增77%，目前已有4至5家新客戶貢獻顯著成長，主要客戶合作也持續深化，因此看好第3季成長動能可望延續至第4季，並對明年營運維持正向展望。

蕭志偉表示，目前看到的成長並非短期急單，而是產品開發成果逐步發酵。由於紡織產品開發通常需約一年時間，公司對明年訂單能見度已相當樂觀。

越南布局方面，公司表示，新廠已於今年7月動工，預計2027年3月底完工，完成設備安裝及環保驗收後，規劃於2027年8月底正式投產。目前品牌客戶已提前展開驗廠、認證及產品開發，部分客戶甚至已先下達訂單，現階段由中國大陸產能供貨，待越南廠投產後即可轉移生產，顯示客戶對新廠已有高度期待。

他表示，越南廠總資本支出約3,000萬至3,500萬美元，由合作夥伴華陽投資約30%，竣邦仍握有過半股權。新廠初期規劃月產能約200萬碼，未來可望擴充至500萬至600萬碼，以支應長期成長需求。

談及越南設廠原因，蕭志偉表示，除品牌客戶希望分散中國大陸生產基地、降低供應鏈集中風險外，越南紡織供應鏈日益成熟，可縮短交期、降低物流成本及碳排放，也更符合國際品牌供應鏈布局方向。

針對近期市場關注的原物料、通膨及匯率影響，他表示，竣邦以中高階產品為主，與客戶具有較高議價能力，成本增加時多可與客戶協商調價，因此相關因素對公司並非重大風險。

越南 營收 客戶

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