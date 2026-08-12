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大台北捷運房價最便宜站點曝光 四路線在倒數第二站

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房屋觀察台北捷運「各線」房價最親民站點，分別是永寧站、新店區公所站、動物園站、淡水站、丹鳳站、幸福站。圖／永慶房屋提供
永慶房屋觀察台北捷運「各線」房價最親民站點，分別是永寧站、新店區公所站、動物園站、淡水站、丹鳳站、幸福站。圖／永慶房屋提供

永慶房產集團觀察近一年台北捷運各線房價最親民站點，數據顯示，其中淡水信義線淡水站房價最實惠，為各捷運線中唯一平均單價不到30萬元的站點，平均總價僅不到700萬元；其餘包括永寧站、動物園站、丹鳳站等5站，也都是各路線中房價相對容易入手的捷運站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，觀察近一年台北捷運六大路線平均單價最低的站點可以發現，即使在房價普遍較高的雙北地區，只要將購屋範圍從市中心向外延伸，仍有機會找到價格相對親民的「價格甜蜜區」。

值得注意的是，一般都認為捷運末端站房價可能相對便宜，但實際數據卻有另種呈現。

陳金萍說明，在北捷六條路線中，僅動物園站及淡水站為真正的末端站，其餘包括永寧站、丹鳳站、新店區公所及幸福站，皆位於各路線的倒數第二站，顯示房價最親民的站點不一定落在終點，而是鄰近末端的站點，同樣具備交通便利與相對合理的購屋門檻。

其中，落在捷運末端站前一站的永寧、丹鳳及幸福站，陳金萍表示，皆位於成熟市區與外圍重劃區的交界地帶，兼具既有生活機能及相對充裕的住宅供給，不僅能享有捷運交通機能，也因土地開發量較大，市場可選擇產品較多，也會抑制價格過快上漲，使房價相對實惠，受到不少首購及自住族群青睞。

陳金萍指出，相較於不少捷運沿線住宅因房價高漲，買的坪數被迫縮水，動物園站則展現截然不同的樣貌。數據顯示，動物園站平均交易面積達52.7坪，不僅是此次統計六大捷運路線房價凹陷區中坪數最大的站點，也是少數能兼顧捷運機能與寬敞居住空間的區域。

陳金萍分析，動物園站是六站中唯一位於台北市、單價仍低於4字頭的站點。不過，當地住宅交易並非以小宅為主，平均面積達52.7坪，為六站最大，產品以家庭型及大坪數住宅居多，也使平均總價達2,015萬元。

因此，動物園站較適合重視台北市門牌、自然環境及居住空間的換屋族群；預算相對有限的首購族則須鎖定坪數較小的中古公寓，才能有效降低購屋門檻。

近一年台北捷運各線房價最親民站點。資料來源／永慶房屋
近一年台北捷運各線房價最親民站點。資料來源／永慶房屋

台北捷運 房價 淡水信義線 淡水 雙北

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