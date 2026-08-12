包租公報酬榜出爐！淡水兩大學入列前三名

暑假即將結束，大學周邊租屋市場升溫，住商機構統計雙北知名大專院校周邊房價與租金，計算大學城平均租金報酬率，其中淡水淡江大學名列第一，文化大學則為亞軍，真理大學、台北市立大學天母校區則同居第三名。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，蛋黃名校雖然租金水準高，但房價基期同樣驚人，因此如要追求高投報物件，需選同樣具有地段價值與穩定需求的租屋熱區。

住商機構根據實價，盤點雙北市共26處大學城周邊近一年成交單價與租金單價，淡江大學以平均租金報酬率達3.3%居冠，而同位處淡水的真理大學則以租金報酬率2.9%位居第三名。

住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和分析，淡水由於交通緣故，長期有學生住宿需求，且區域不管中古屋、新古屋，都有供給量大、房價基期低等特點，因此即使與雙北其他行政區相比，區域租金單價表現未必特別突出，但因較低的房價成本，拉高租金投報率。

位處台北市士林區的文化大學與台北市立大學天母校區，分別以租金投報率3.2%、2.9%，排名第二與第三名。

賴志昶表示，文化大學因校址位處陽明山山區，對大部分屬於「無車族」的學生而言，通勤便利性相對有限，衍生出當地大量的租屋剛性需求，加上當地中古屋物件房價親民，因此成為北市高投報租屋熱區。

此外，文化大學學生的租屋剛需不僅止於陽明山上，亦會外溢至山腳下的天母地區，加上天母當地亦有不小的外國人租屋需求，令天母雖房價較高，但地區憑藉著區域需求高居不下，撐起頗高的租金報酬率。

賴志昶表示，雙北市大專院校名校不少，但位處蛋黃區的名校，周邊除學生租屋需求之外，還有商圈、學區及交通等多重住宅需求，因此購屋成本較高，也讓蛋黃區大學宅的租金投報率普遍遜於蛋白區大專院校。

整體而言，若購屋人追求資產保值，蛋黃區名校周邊仍具地段優勢；但若著眼於穩定現金流，位處雙北外圍的大學城反而較符合需求。