大學包租公報酬榜出爐！蛋黃名校反輸蛋白區 淡水兩大學入列前三名

住商機構彙整實價登錄資訊，根據雙北知名大專院校周邊房價與租金，盤整出大學城平均租金報酬率，其中新北淡水的淡江大學以租金報酬率3.3%名列第一，台北士林的中國文化大學則以3.2%排第二，至於真理大學、台北市立大學天母校區則以2.9%並列第三名。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，蛋黃名校雖然租金水準高，但相對房價基期同樣驚人，因此如要追求高投報物件，需慎選同樣具有地段價值與穩定需求的租屋熱區。

住商機構根據實價，盤點雙北市共26處大學城周邊近一年成交單價與租金單價，統計出前三名最具租金報酬率的大學城。根據統計，由淡江大學以平均租金報酬率達3.3%居冠，而同位處淡水的真理大學則以租金報酬率2.9%位居第三名。

住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和分析，淡水由於交通緣故，長期具有一定的學生住宿需求，且區域不管中古屋、新古屋，都有供給量大、房價基期低等特點，因此即使與雙北市其他行政區相比，區域租金單價表現未必特別突出，仍可透過較低的房價成本，拉高租金投報率，致使區域此類收租物件一直都是一大熱門。

另一方面，同樣位處台北市士林區的中國文化大學與台北市立大學天母校區，分別以租金投報率3.2%、2.9%，排名第二與第三名。

賴志昶認為，文化大學因校址位處陽明山山區，對大部分屬於「無車族」的學生而言，通勤便利性相對有限，衍生出當地大量的租屋剛性需求，加上當地中古屋物件房價親民，因此成為北市高投報租屋熱區。

此外，文化大學學生的租屋剛需不僅止於陽明山上，亦會外溢至山腳下的天母地區，加上天母當地亦有不小的外國人租屋需求，令天母雖說房價較高，但地區憑藉著區域需求高居不下，硬是支撐起頗高的租金報酬率。

賴志昶提醒，雙北市大專院校名校不少，但位處蛋黃區的名校，周邊除學生租屋需求之外，還有商圈、學區及交通等多重住宅需求，因此購屋成本較高，也讓蛋黃區大學宅的租金投報率普遍遜於蛋白區大專院校。

整體而言，賴志昶表示，若購屋人追求資產保值，蛋黃區名校周邊仍具地段優勢；但若著眼於穩定現金流，位處雙北外圍的大學城反而較符合需求。

不過，賴志昶指出，此類大學城物件最大優勢在於租屋需求穩定，劣勢也同樣來自區位，由於部分校區地處外圍，物件轉手性可能較差，因此有意入手的置產族群，仍需慎選標的位置，才能在資產保值與現金流之間取得平衡。