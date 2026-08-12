榮成轉型投控！60億元分割台灣工紙、紙箱事業

榮成（1909）紙業股份有限公司8 月 12 日召開董事會，通過以分割方式轉型為投資控股公司案，將台灣地區營運事業包含「工業用紙事業」與「紙箱事業」相關營業（含資產、負債及營運）概括讓與予百分之百持股之子公司「榮成低碳紙箱股份有限公司」（以下簡稱「榮成低碳紙箱公司」），榮成則轉型為投資控股公司並更名為「榮成投資控股股份有限公司」（以下簡稱「榮成投控」），負責集團整體策略規劃、資源配置及對外投資布局。

有關業務分割及轉型投控公司案將於 115 年 10 月 1 日召開之股東臨時會討論決議，暫訂之基準日為 116 年 1 月 4 日。本次分割係屬組織調整，榮成整體股東權益不受影響，屆時榮成投控（股票代號仍為：1909）將繼續維持上市資格。

分割事業方面，榮成將按工業用紙與紙箱事業之整體營業價值新臺幣六十億元，以每股新臺幣 30 元換取榮成低碳紙箱公司新發行之普通股 1 股。分割完成後，榮成低碳紙箱公司將成為榮成投控旗下百分之百持有之子公司，專責承接台灣工紙與紙箱相關業務，另原有之 L&C CO.,(BVI) LTD.及旗下公司負責大陸業務、日本榮成及旗下公司負責日本及其他海外業務，集團形成區域分工三大子集團架構。

近年全球市場環境快速變動，企業競爭已由單一製造能力，逐步轉向資源整合、跨領域協作及資本運作效率的競爭，尤其在低碳轉型、智慧製造及區域供應鏈重整趨勢下，企業更需具備彈性且可長期支撐發展的組織架構，以及有利於人才培育與專業發揮的管理機制，以因應全球產業變局。榮成希望藉由本次重組轉型，未來在控股平台架構下充分發揮管理效能，提升組織運作效率，旗下各核心事業體將可專注深耕於其領域，並擬積極透過策略投資、合資或併購方式引進策略夥伴，以強化自身核心優勢及營運動能，進而提升集團整體長期競爭力。

長遠而言，榮成持續以低碳造紙與綠色包裝事業為核心，以永續發展及提升股東價值為目標，推動以「應用 AI 技術」進階的智慧製造及國際化布局，迎接下一階段全球產業變革與市場競爭挑戰。