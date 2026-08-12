榮成轉型投控！分割工紙、紙箱事業 明年1月完成重組

榮成（1909）12日召開董事會，通過以分割方式轉型為投資控股公司案，將台灣地區營運事業，包括工業用紙事業及紙箱事業相關營業（含資產、負債及營運），概括讓與予100%持股子公司「榮成低碳紙箱股份有限公司」，榮成則轉型為投資控股公司，並更名為「榮成投資控股股份有限公司」（榮成投控），負責集團整體策略規劃、資源配置及對外投資布局。

榮成表示，此案將提報10月1日股東臨時會討論決議，暫訂分割基準日為116年1月4日。本次分割屬組織調整，整體股東權益不受影響，轉型完成後，榮成投控股票代號仍維持1909，並繼續維持上市資格。

依分割規劃，榮成將按工業用紙與紙箱事業整體營業價值60億元，以每股30元換取榮成低碳紙箱公司新發行普通股1股。分割完成後，榮成低碳紙箱公司將成為榮成投控100%持有子公司，專責承接台灣工紙與紙箱相關業務；原有L&C CO., (BVI) LTD.及旗下公司負責大陸業務，日本榮成及旗下公司則負責日本及其他海外業務，形成台灣、大陸及日本三大區域子集團架構。

榮成表示，近年全球市場環境快速變動，企業競爭已由單一製造能力，逐步轉向資源整合、跨領域協作及資本運作效率競爭，尤其在低碳轉型、智慧製造及區域供應鏈重整趨勢下，企業更需要具備彈性且可長期支撐發展的組織架構，以及有利於人才培育與專業發揮的管理機制。

榮成指出，希望藉由此次重組轉型，在控股平台架構下提升管理效能及組織運作效率，旗下各核心事業體可專注深耕各自領域，未來也將積極透過策略投資、合資或併購方式引進策略夥伴，強化核心優勢及營運動能，提升集團長期競爭力。

榮成表示，未來仍將以低碳造紙與綠色包裝事業為核心，以永續發展及提升股東價值為目標，並推動導入AI技術的智慧製造及國際化布局，迎接下一階段全球產業變革與市場競爭挑戰。