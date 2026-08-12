綠舞搶攻中秋連假商機！住房送孩童免費入住、滑索體驗與下午茶

搶攻中秋連假出遊商機，宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「月下小旅行」住房專案，即日起至9月30日止，不僅祭出未滿12歲孩童免費入住優惠，還結合滑索體驗、日式浴衣、笑笑羊下午茶等園區人氣行程，提前預訂再享平日免加價、加贈下午茶及兩天一夜升級餐食等優惠，同步推出教師節、宜蘭縣民及中秋禮盒等多項限定方案，全面搶攻秋季旅遊與送禮商機。

綠舞「月下小旅行」住房專案即日起至9月30日開放入住，8月31日前完成預訂並於9月30日前入住，可享早鳥優惠，包括周一至周四旺日免加價、平日或旺日入住加贈黑RURU CAFÉ雙人下午茶，入住三天兩夜再加碼日式味噌小火鍋午餐。

房型首推可遠眺龜山島、飽覽蘭陽平原田園風光的「玥雙人房」，每房6,290元起；若是家族同遊或好友相聚，則特別推薦「嵐四人房」，每房8,990元起，滿足不同旅客的度假需求。住客不僅能體驗飛越湖面、俯瞰整座園區的滑索體驗，並可自由搭配熱門活動四選一，不論是換穿日式經典浴衣漫步庭園、至人氣咖啡廳「黑 RURU CAFÉ」享用雙人下午茶並與笑笑羊近距離互動、前往「擼 LALA Sweets」品嚐精緻茶點並享受貓咪陪伴，或是選擇「Sasa Play 灑畫」自由揮灑色彩與創意，輕鬆安排一趟宜蘭小旅行。

迎接教師節與中秋佳節，綠舞園區也同步推出期間限定優惠，於9月1日至9月30日教師出示識別證，即可享250元優待票並贈牧草一把、凡購買「卡比巴拉冒險套票」即享第二套85 折優惠，帶領旅客體驗化身嫦娥「飛向月宮」的刺激快感！另外中秋當月壽星與教師至遊客中心，還享「柚子茶買一送一」。而9月25日至9月28日連假期間更祭出宜蘭縣民專屬優惠，純遊園只需150元，邀請在地鄉親帶家人一起走進園區，享受悠閒時光、共度美好佳節。

滿足中秋送禮需求，綠舞今年特別推出「宜蘭藏味系列 NO.2 經典金棗酥禮盒」，售價880元 (每盒 10 入)，將於8月17日起正式開賣。禮盒嚴選宜蘭在地金棗，以細火慢熬凝聚酸甜果香，再揉合杜拜絲的細緻酥香，堆疊出富有層次的風味；透過職人手藝將蘭陽風味融入經典糕點，不僅適合作為佳節贈禮，也讓每一口都成為記住宜蘭的方式。

體驗四選一，可選擇換穿經典浴衣漫步日式園區，和家人朋友共度中秋團聚時刻。綠舞／提供

「卡比巴拉躍湖號」滑索，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色。綠舞／提供