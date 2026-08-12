快訊

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

綠舞搶攻中秋連假商機！住房送孩童免費入住、滑索體驗與下午茶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起推出「月下小旅行」住房專案，每房皆享一位未滿 12 歲孩童免費入住。綠舞／提供
宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起推出「月下小旅行」住房專案，每房皆享一位未滿 12 歲孩童免費入住。綠舞／提供

搶攻中秋連假出遊商機，宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「月下小旅行」住房專案，即日起至9月30日止，不僅祭出未滿12歲孩童免費入住優惠，還結合滑索體驗、日式浴衣、笑笑羊下午茶等園區人氣行程，提前預訂再享平日免加價、加贈下午茶及兩天一夜升級餐食等優惠，同步推出教師節、宜蘭縣民及中秋禮盒等多項限定方案，全面搶攻秋季旅遊與送禮商機。

綠舞「月下小旅行」住房專案即日起至9月30日開放入住，8月31日前完成預訂並於9月30日前入住，可享早鳥優惠，包括周一至周四旺日免加價、平日或旺日入住加贈黑RURU CAFÉ雙人下午茶，入住三天兩夜再加碼日式味噌小火鍋午餐。

房型首推可遠眺龜山島、飽覽蘭陽平原田園風光的「玥雙人房」，每房6,290元起；若是家族同遊或好友相聚，則特別推薦「嵐四人房」，每房8,990元起，滿足不同旅客的度假需求。住客不僅能體驗飛越湖面、俯瞰整座園區的滑索體驗，並可自由搭配熱門活動四選一，不論是換穿日式經典浴衣漫步庭園、至人氣咖啡廳「黑 RURU CAFÉ」享用雙人下午茶並與笑笑羊近距離互動、前往「擼 LALA Sweets」品嚐精緻茶點並享受貓咪陪伴，或是選擇「Sasa Play 灑畫」自由揮灑色彩與創意，輕鬆安排一趟宜蘭小旅行。

迎接教師節與中秋佳節，綠舞園區也同步推出期間限定優惠，於9月1日至9月30日教師出示識別證，即可享250元優待票並贈牧草一把、凡購買「卡比巴拉冒險套票」即享第二套85 折優惠，帶領旅客體驗化身嫦娥「飛向月宮」的刺激快感！另外中秋當月壽星與教師至遊客中心，還享「柚子茶買一送一」。而9月25日至9月28日連假期間更祭出宜蘭縣民專屬優惠，純遊園只需150元，邀請在地鄉親帶家人一起走進園區，享受悠閒時光、共度美好佳節。

滿足中秋送禮需求，綠舞今年特別推出「宜蘭藏味系列 NO.2 經典金棗酥禮盒」，售價880元 (每盒 10 入)，將於8月17日起正式開賣。禮盒嚴選宜蘭在地金棗，以細火慢熬凝聚酸甜果香，再揉合杜拜絲的細緻酥香，堆疊出富有層次的風味；透過職人手藝將蘭陽風味融入經典糕點，不僅適合作為佳節贈禮，也讓每一口都成為記住宜蘭的方式。

體驗四選一，可選擇換穿經典浴衣漫步日式園區，和家人朋友共度中秋團聚時刻。綠舞／提供
體驗四選一，可選擇換穿經典浴衣漫步日式園區，和家人朋友共度中秋團聚時刻。綠舞／提供

「卡比巴拉躍湖號」滑索，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色。綠舞／提供
「卡比巴拉躍湖號」滑索，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色。綠舞／提供

房型首推可遠眺龜山島、飽覽蘭陽平原田園風光的「玥雙人房」，每房6290元起；若是家族同遊或好友相聚，則特別推薦「嵐四人房」，每房8990元起。綠舞／提供
房型首推可遠眺龜山島、飽覽蘭陽平原田園風光的「玥雙人房」，每房6290元起；若是家族同遊或好友相聚，則特別推薦「嵐四人房」，每房8990元起。綠舞／提供

下午茶 宜蘭 免費

延伸閱讀

天仁茗茶精選多款中秋禮盒 茶月餅、茶釀咖啡一次滿足

佳節送心意！4間「百年歷史」中秋禮盒 巧克力、蝦餅、蛋黃酥通通有

看準中元採買商機 北富銀momo卡於momo購物網消費享最高10%回饋

三商餐飲夏日優惠！三商巧福牛肉麵139元 拿坡里推桑葚果香蛋塔

相關新聞

Uber Eats重算外送員疊單報酬 勞動部緊盯差額撥入帳戶

外送平台Uber Eats 12日表示，有關先前「外送服務重疊時間重複計算」已啟動調整，預計於17日完成並正式適用。對此，勞動部表示，Uber Eats先前未依「外送專法」將每單的外送服務時間如實計入已違法，後續追蹤該公司法遵作法，是否確實履行其聲明，以及將差額撥入外送員帳戶。

築間退出日本市場！大阪首店開幕不到2年 子公司將解散清算

連鎖餐飲集團築間（7723）12日公告，董事會決議終止日本子公司「日本築間餐飲株式會社」營運，並辦理解散及清算事宜。公司表示，考量整體集團營運策略、資源整合規劃，以及日本市場營運效益與發展趨勢，決定將資源集中投入主要營運市場。

竣邦打入重要客戶核心產品線、第3季旺到明年 越南廠訂單提前卡位

竣邦-KY（4442）總經理蕭志偉12日表示，公司已成功打入重要國際品牌客戶的核心產品線，不僅訂單規模更大、產品生命周期更長，也有助提升產能利用率及未來越南新廠布局。受惠核心訂單及新客戶挹注，第3季營運將明顯優於往年淡季，成長動能可望延續至第4季，甚至一路延伸至明年。

大台北捷運房價最便宜站點曝光 四路線在倒數第二站

永慶房產集團觀察近一年台北捷運各線房價最親民站點，數據顯示，其中淡水信義線淡水站房價最實惠，為各捷運線中唯一平均單價不到30萬元的站點，平均總價僅不到700萬元；其餘包括永寧站、動物園站、丹鳳站等5站，也都是各路線中房價相對容易入手的捷運站。

包租公報酬榜出爐！淡水兩大學入列前三名

暑假即將結束，大學周邊租屋市場升溫，住商機構統計雙北知名大專院校周邊房價與租金，計算大學城平均租金報酬率，其中淡水淡江大學名列第一，文化大學則為亞軍，真理大學、台北市立大學天母校區則同居第三名。

大學包租公報酬榜出爐！蛋黃名校反輸蛋白區 淡水兩大學入列前三名

住商機構彙整實價登錄資訊，根據雙北知名大專院校周邊房價與租金，盤整出大學城平均租金報酬率，其中新北淡水的淡江大學以租金報酬率3.3%名列第一，台北士林的中國文化大學則以3.2%排第二，至於真理大學、台北市立大學天母校區則以2.9%並列第三名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。