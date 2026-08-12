Global Mall 搶情人節商機！集結金飾、美妝、雙人套餐吸客

一年一度情人節即將到來，隨著消費者愈來愈重視節日儀式感，從精心挑選禮物到安排浪漫聚餐，帶動送禮與約會商機同步升溫。Global Mall觀察，情人節檔期以金飾、美妝保養、情侶配件等商品最受歡迎，搭配雙人套餐及特色餐廳的約會需求持續成長，顯示消費趨勢已從單純購物延伸至重視「送禮、聚餐、體驗」的一站式消費。為滿足民眾情人節採購及約會需求，Global Mall旗下各店精選人氣品牌與餐廳，推出金飾、美妝保養、情侶對錶及多款雙人套餐優惠。

Global Mall表示，近年情人節消費不再侷限於購買單一禮品，消費者更重視送禮與聚餐兼具的節慶體驗，因此今年特別整合各店人氣品牌及餐廳優惠，滿足消費者一次完成挑選禮物、安排約會及聚餐行程的需求。

搶攻情人節送禮商機，Global Mall旗下各店集結金飾、美妝保養等人氣品牌推出限定優惠，滿足消費者挑選禮物需求。其中，Global Mall新北中和匯集「真愛密碼」與「點睛品」兩大金飾品牌，祭出多款情人節優惠，真愛密碼精選手鍊、項鍊及金墜等熱門商品，包含「星月相惜（硬金）編織手鍊」原價13,100元，情人節優惠價12,400元；點睛品則推出多款精緻金飾，涵蓋手鍊、戒指等商品，手鍊推薦價10,100元起，讓消費者以優惠價格挑選兼具紀念價值與收藏意義的禮品。

除了金飾外，美妝保養品品也是情人節送禮的人氣首選。Global Mall新北中和集結資生堂、THE BODY SHOP等品牌推出限定優惠，資生堂明星商品「山茶花修護精華50ml組」價值8,700元，會員獨享價3,915元；THE BODY SHOP「花漾白茶經典原裝禮盒」原價1,890元、特價1,680元，都是送禮熱門選擇。Global Mall桃園A8同步推出多款美妝保養品牌情人節優惠，其中資生堂祭出3款七夕獨家優惠專案，人氣明星商品「百優保濕乳」更推出獨家特惠價2,520元，以超值優惠滿足消費者送禮需求。

除此，Global Mall屏東市也推薦深受情侶喜愛的對錶商品，包括TIMEC簡約木紋情侶對錶，原價6,560元、特價5,904元；CASIO情侶對錶原價6,600元、特價5,940元，兼具實用性與紀念意義，是情人節送禮的另一項熱門選擇。

除了精選禮物，情人節聚餐同樣不可或缺。Global Mall旗下各店人氣餐廳紛紛推出情人節雙人套餐，提供多元餐飲選擇。Global Mall板橋車站包括BELLINI PASTA PASTA雙人主菜套餐特價1,580元起、京都勝牛夏季限定雙人套餐特價1,310元、英格莉莉南洋雙人套餐特價1,290元起。

Global Mall桃園A8知名餐廳同步祭出情人節限定套餐，樂子餐廳推出雙倍享樂套餐推薦價1,520元、勝博殿厚切海老排雙人套餐推薦價1,188元、朱記雙人套餐特價705元；Global Mall林口A9七口家暖心鍋物推出美國頂級熟成牛小排搭配暖心湯鍋物，推薦價1,076元；Global Mall桃園A19藏王日式食堂則推出「濃情雙人套餐」及「蜜意雙人套餐」，推薦價皆為1,520元。