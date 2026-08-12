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文總攜手證交所發掘台灣創新力 紀錄百萬集資背後故事

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）攜手推出最強跨界影像企劃《創新辦桌》，此次聚焦台灣原創桌遊品牌「迷走工作坊」。文化總會／提供
文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）攜手推出最強跨界影像企劃《創新辦桌》，此次聚焦台灣原創桌遊品牌「迷走工作坊」。文化總會／提供

文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）攜手推出最強跨界影像企劃《創新辦桌》，此次聚焦台灣原創桌遊品牌「迷走工作坊」，透過創辦人張少濂的創作歷程，以及金獎導演黃信堯溫暖質樸的旁白，帶領觀眾看見歷史記憶如何走入文創，也讓更多人藉此認識台灣。

該集主角「迷走工作坊」代表作《台北大空襲》取材自1945年5月31日台北遭受空襲的真實歷史，這款曾創下超過六百萬台幣集資紀錄的桌遊裡，他們透過合作型設計，引導玩家共同面對戰火下的抉擇與挑戰，並在遊戲過程中重新理解歷史、思考和平，也讓台灣故事以更多元的形式持續流傳。

創新的能量之所以能紮根茁壯，其實都源自於「傳承」的沃土。對張少濂而言，這段故事的起點是從兒時的床邊故事而來。他回憶道，小時候阿公經常向他講述戰爭時期遭遇空襲的親身經歷，更一字一句親筆記錄了當年的回憶。多年後這份跨越世代的記憶成為他創作的重要養分。

一路走來，張少濂始終認為迷走工作坊是一家「沒有前例可以依循」的公司，但正因為其不被定義的特質，才更能突破業界傳統框架。

今年是迷走工作坊第九度參與全球最大的桌遊展——德國埃森國際桌遊展（Essen SPIEL）與世界交流，儘管一步步在未知中探索，也曾歷經無數挑戰與挫折，然而正因如此，更讓他們在前人從未走過的蹊徑中，為台灣的故事新增了更多被世界看見的可能性。

文總秘書長李厚慶表示，《創新辦桌》的發想初衷很單純，就是希望讓更多人看見台灣的人才與故事。台灣向來以科技實力聞名國際，但除了科技產業之外，各行各業都蘊藏著值得被世界看見的創新能量。

《創新辦桌》取名自「創新板的」台語諧音，將深耕各領域的創新人才，比喻成外表樸實、卻令人驚豔的台灣佳餚。透過不同主題的紀錄短片，以人物故事呈現台灣文化與創新事業的能量與深度，希望讓更多人理解，「創新」一詞不只代表科技與產業的突破，更是一種願意且有能力改變的精神。

文總 故事 證交所

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