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麻豆文旦今年估計減產2成 農會大果收購10萬斤明啟動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
麻豆農會總幹事孫慈敏表示，今年麻豆文旦減產約2成，農會明起啟動大果收購。記者謝進盛／攝影
麻豆農會總幹事孫慈敏表示，今年麻豆文旦減產約2成，農會明起啟動大果收購。記者謝進盛／攝影

台南麻豆文旦因去年遭受丹娜絲颱風登陸肆虐，不少文旦果樹受創，農會估計今年產量約減產2成，採收期逐漸接近，農會也將由明天起啟動大果收購，預計10萬斤，每公斤16元，透過分級策略穩定市場。

南市府農業局資料顯示，南市文旦種植面積達1080公頃，占全台約28%，其中麻豆區種植面積約810公頃，占全市75%，為全國最大文旦產區。麻豆文旦以果形飽滿、果肉細緻、香氣濃郁及酸甜適中的風味深受消費者喜愛，是中秋節最具代表性的農產品之一。

去年遭受丹娜絲颱風登陸肆虐，不少文旦果樹受創，今年開花期部分文旦樹結果率不理想，今年產量引起外界關切。

麻豆農會總幹事孫慈敏上午表示，根據柚農們回報，今年文旦確定減產，粗估約有2成，雖然減產不少，但麻豆文旦收成量龐大，因此整體產量還是不少，且好消息的是，今年迄今算是風調雨順，文旦品質相當不錯，甚至屬次級品的大果也很好，消費者可安心選購。

孫慈敏說，今年農會仍會啟動大果收購，透過分級來區隔市場，農會將在明起收購10萬斤大果，每公斤收購價16元，跟去年相同，主要用於文旦加工等用途，坊間也有柚農現行採購大果，瞄準中元普度市場。

農業局指出，今年台南文旦主要採收期落在 8月下旬至9月上旬，以今年節氣「白露」來看，多數產區會在9月7日前後一星期內完成主要採收，台南位置相對偏南、暖和，約比中北部提早10天採收。

麻豆文旦以果形飽滿、果肉細緻、香氣濃郁及酸甜適中的風味深受消費者喜愛。記者謝進盛／攝影
麻豆文旦以果形飽滿、果肉細緻、香氣濃郁及酸甜適中的風味深受消費者喜愛。記者謝進盛／攝影

文旦 農會 丹娜絲颱風

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