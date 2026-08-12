一球冰淇淋吃遍嘉義 青創團隊串聯18鄉鎮農產進軍太保
嘉義青創團隊把在地水果、農特產變成一球球義式冰淇淋，「朵喜DOLCI義式冰淇淋」太保總店今天開幕，主打嘉義18鄉鎮農特產品口味，並串聯採果、食農教育及青農展售。縣長翁章梁表示，農產品不只直接販售，也能透過加工創造更多價值，期待成為旅客認識嘉義農產的新窗口。
「朵喜DOLCI義式冰淇淋」為嘉義縣政府青創補助團隊沁霖生技有限公司旗下品牌，今天在太保市開設總店，立委蔡易餘、縣議員陳文忠、黃榮利、江佩曄、市長鄭淑分及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人出席。
負責人侯喬偉、黃可亨夫婦原本在太保經營高架溫室觀光草莓園，為提高農產附加價值，進一步向嘉義各鄉鎮採購水果及特色農產，開發「嘉義18鄉鎮農特產品」系列義式冰淇淋，希望讓消費者透過不同口味認識嘉義各地物產。
侯喬偉、黃可亨表示，嘉義從山區、平原到沿海都有豐富農產，品牌成立就是希望讓優質農產品更貼近消費者，因此選擇冰淇淋作為媒介，讓民眾品嘗的不只是一球冰淇淋，也能認識農產及背後生產者。
太保總店緊鄰高架草莓溫室，除了冰淇淋門市，也設置農特產展售空間、兒童遊戲區及休憩座位，未來溫室將依不同季節生產水果，結合採果體驗、DIY手作及食農教育，也計畫邀請各鄉鎮青農分享生產經驗，串聯農業與觀光。
翁章梁說，過去赴日本靜岡考察時，看到當地將草莓等農產結合冰淇淋，以不同方式讓農產品接觸消費者；侯喬偉、黃可亨選擇在太保創業，也展現對地方市場的信心，希望未來有更多人透過冰淇淋認識嘉義農產。
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，許多知名觀光景點都有具代表性的冰淇淋店，期待業者未來結合故宮南院及周邊旅遊行程，吸引遊客停留，也為青農增加農產品銷售管道。
縣府勞工暨青年發展處表示，輔導團隊過程包括品牌形象、官方網站、包裝及網路行銷，也導入短影音、AI工具及經營管理課程，希望協助青年從產品開發走向品牌經營，進一步提高嘉義農特產品附加價值。
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