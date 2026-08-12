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桃園可負擔住宅被卡？都發局：中央支持方向、細節仍需討論

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院延長「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」核定期限，引發質疑。桃園市都發局今表示，親自說明後，目前中央對可負擔住宅概念多表支持，也逐漸理解桃園制度設計，但因法案較新，對其中法律關係及後續執行機制較為謹慎，因此仍需要時間溝通。聯合報資料照
行政院延長「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」核定期限，引發質疑。桃園市都發局今表示，親自說明後，目前中央對可負擔住宅概念多表支持，也逐漸理解桃園制度設計，但因法案較新，對其中法律關係及後續執行機制較為謹慎，因此仍需要時間溝通。聯合報資料照

桃園首創「可負擔住宅」政策，自治條例5月底經市議會三讀後送行政院核定，但中央延長核定期限，民代擔憂中央形同給「軟釘子」，恐影響建商捐建及交屋期程。都發局回應，已赴中央溝通，建商申請也同步推進，截至7月底已有16件、約230戶進入開發程序，2030年提供1000戶目標不變。

桃園市議會5月29日三讀通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」，市府同日函報行政院核定，行政院6月15日依地方制度法第32條第3項但書規定延長核定期限，目前尚未正式函告審查意見。自治條例明定民間捐建、銷售對象、價格訂定、限制移轉及市府收回機制等規範，希望建立可負擔住宅的興辦及管理制度。

依市府規畫，目前鎖定A20、A21及體育園區等捷運場站周邊住宅區，透過都市計畫調整，將原容積率200%提高至240%，並要求建商針對增加的40%容積，其中20%捐給市府，作為可負擔住宅來源。

議員楊朝偉指出，自治條例5月29日通過後送行政院核定，6月15日雖收到中央回函，內容卻是延長核定期限，形同給「軟釘子」，至今也沒有明確核定時間，若中央審查持續延宕，恐進一步影響建商捐建及後續交屋期程。

議員余信憲說，可負擔住宅是市府透過都市計畫手段與民間建商合作，針對捷運場站周邊開發案，要求業者提供一定比例住宅回饋市府，但市府執政已3年半，為何直到今年才推出相關法案？未來4年究竟能提供多少戶？

都發局長江南志回應，自治條例送行政院核定後，他已親自拜會國土署、內政部及行政院政務委員，加強說明政策內容。目前中央對可負擔住宅概念多表支持，也逐漸理解桃園制度設計，但因法案較新，對其中法律關係及後續執行機制較為謹慎，因此仍需要時間溝通。

江南志說，自治條例主要規範後續管理機制，市府也同步研擬及完備相關子法，持續就制度內容、執行方式及稅賦問題與中央協調，相關作業並未因等待核定而停擺。建商捐建申請已同步推進，截至7月底共有16件、約230戶進入開發程序。

江南志指出，針對金融配套，自治條例草案研擬階段曾與公股及民營銀行溝通，金融機構初步認為制度可行，市府也持續研議專案貸款、優惠利率等方案。

桃園 建商 地方制度法

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