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捷運宅末端站非最便宜 專家：四親民站點在倒數第二站

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團觀察近一年台北捷運各線房價最親民站點。數據顯示，包括永寧站、丹鳳站、新店區公所及幸福站，皆位於各路線的倒數第二站，顯示房價最親民的站點不一定落在終點，而是鄰近末端的站點，同樣具備交通便利與相對合理的購屋門檻。永慶房產集團／提供
永慶房產集團觀察近一年台北捷運各線房價最親民站點。數據顯示，包括永寧站、丹鳳站、新店區公所及幸福站，皆位於各路線的倒數第二站，顯示房價最親民的站點不一定落在終點，而是鄰近末端的站點，同樣具備交通便利與相對合理的購屋門檻。永慶房產集團／提供

永慶房產集團觀察近一年台北捷運各線房價最親民站點。數據顯示，其中淡水信義線淡水站房價最實惠，不僅是各捷運線中唯一平均每坪成交單價不到30萬元的站點，平均總價僅不到700萬元。

其餘包括永寧站、動物園站、丹鳳站等五站，也都是各路線中房價相對容易入手的捷運站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，觀察近一年台北捷運六大路線平均每坪成交單價最低的站點可以發現，即使在房價普遍較高的雙北市，只要將購屋範圍從市中心向外延伸，仍有機會找到價格相對親民的「價格甜蜜區」。

值得注意的是，一般都認為捷運末端站房價可能相對便宜，但實際數據卻不相同。

陳金萍說明，在北捷六條路線中，僅動物園站及淡水站為真正的末端站，其餘包括永寧站、丹鳳站、新店區公所及幸福站，皆位於各路線的倒數第二站，顯示房價最親民的站點不一定落在終點，而是鄰近末端的站點，同樣具備交通便利與相對合理的購屋門檻。

其中，落在捷運末端站前一站的永寧、丹鳳及幸福站，陳金萍表示，它們有不少共通點，皆位於成熟市區與外圍重劃區的交界地帶，兼具既有生活機能及相對充裕的住宅供給。

三站不僅能享有捷運交通機能，也因土地開發量較大，市場可選擇產品較多，也會抑制價格過快上漲，使房價相對實惠，受到不少首購及自住族群青睞。

陳金萍指出，相較於不少捷運沿線住宅因房價高漲，買的坪數被迫縮水，動物園站則展現截然不同的樣貌。

數據顯示，動物園站平均交易面積達52.7坪，不僅是此次統計六大捷運路線房價凹陷區中坪數最大的站點，也是少數能兼顧捷運機能與寬敞居住空間的區域。

陳金萍分析，動物園站是六站中唯一位於台北市、每坪成交單價仍低於4字頭的站點。不過，當地住宅交易並非以小宅為主，平均面積達52.7坪，為六站最大，產品以家庭型及大坪數住宅居多，也使平均總價達2,015萬元。因此，動物園站較適合重視台北市門牌、自然環境及居住空間的換屋族群；預算相對有限的首購族則須鎖定坪數較小的中古公寓，才能有效降低購屋門檻。

陳金萍補充，整體而言，台北捷運路網日益完整，擴及範圍越來越大。從目前各線房價最親民的站點來看，不全然都位於路線最末端，部分非端點站因住宅供給較多、屋齡較高，或與新興重劃區坐落存在產品差異，仍形成捷運沿線的「價格甜蜜區」，不僅反映雙北地區仍存在價格相對合理的購屋機會，也提供有捷運需求的自住族一個更具參考價值的選屋方向。

陳金萍指出，未來在交通建設持續完善及區域發展帶動下，這些兼具價格優勢與交通便利性的站點，仍有望持續受到市場關注。

親民 淡水信義線 淡水

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