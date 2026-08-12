反駁「四貸同堂」入股想像說 李同榮：風險預警在先、不要「馬後炮」

近日，有學者針對「四貸同堂」入股恐引發金融風暴相關議題發表評論，並以「信度、效度、知識水平、信賴水準」四項指標，認為相關論述缺乏充分證據，較屬於「風險想像」。

吉家網不動產董事長暨房市趨勢專家李同榮12日針對學者對「四貸同堂」入股的「信度、效度、知識水平、信賴水準」四項指標論述提出不同觀點。

李同榮認為，學者相關論述缺乏充分證據，較屬於「風險想像」；他強調，學者曲解了「預警」與「預測」的區別，「市場真正需要的不只是驗證，更需要預警」。

他指出，政府需要的不只是制度，更需要落實監理；學界需要的不只是研究，更需要貼近市場。對於金融風險的判斷，除了學術驗證，更不能忽略市場第一線的實務觀察，以及風險管理最重要的核心精神—預警永遠比事後驗證更重要。

李同榮表示，學者針對四貸入股恐引發金融風暴，提出四大評論，包括：「信度不足」「效度偏低」「知識水平」與「信賴水準極低」，這樣的批判與曲解，有必要逐一回應、藉以正本清源：

一、所謂「信度不足」，混淆市場預警與事後驗證

李同榮指出，有學者認為，金融危機發生的可能性缺乏直接證據，因此「信度」偏低，但金融風險究竟是看現在，還是看未來？

他強調，如果一定要等到金融危機真的爆發、股市重挫、多貸戶銀行呆帳增加，才能證明風險存在，那就不叫風險預警，而只是事後驗證，簡單講就是後知後覺的「馬後炮」。

他表示，我們不是說它（金融危機）一定會發生，所以才會向政府示警，政府若不重視，危機就恐會發生。

他舉例，如同包租代管充當空屋移轉社宅政績一事，李同榮早於前幾年不斷提出預警，指其為「狸貓換太子的偽政績」，不嚴格稽核，一定會出問題，但官學界非但不理，且官方更變本加厲、大力推動，才成為如今兆基事件發生的主因，這種示警，難道也是如學者所言的「信度不足」？

李同榮認為，真正值得學者與主管機關重視的證據是，第一近年多貸戶是否持續大幅增加？第二房貸增貸、理財周轉金及信用貸款流向股市的情形是否擴大？第三跨市場貸款槓桿操作投資股市是否已形成普遍趨勢？

李同榮納悶，難道多貸入股亂象一定要等到像韓國槓桿交易失控、股市融斷、引發社會問題之後，才承認當初的風險警示具有「信度」嗎？建議勿以高傲的學術用語，貶低別人的論述。

二、所謂「效度偏低」，嚴重曲解了風險形成的因果關係

李同榮指出，學者認為，以股市熱、房市降溫推論金融風暴，這種推論效度不足；他認為，真正的風險邏輯是，二貸、三貸、四貸入股的數量持續增加，一旦股市出現劇烈修正，多重槓桿便可能產生連鎖效應，將衍生金融風險，包括股市跌幅擴大 → 多重槓桿受創 →融資追繳→被迫資產出售或拍賣→ 系統金融風險升高。

李同榮強調，我們談的不是股房景氣消長，不是房市該不該降溫，或股市會不會崩盤，而是跨市場槓桿操作結構累積後，可能衍生的系統性風險。政府若不防範，風險暴發的可能性就會增高，這並非效度問題，而是風險管理是否具備前瞻性的問題。

三、所謂「知識水平」忽略制度存在，不代表市場沒有漏洞、執行沒有缺失；制度設計與制度執行是兩回事

學者認為，多貸戶入股會不會衍生金融危機的論述在「知識水平」上屬於表層中等但制度層偏低（忽略台灣嚴格的銀行監理與授信制度）。台灣銀行監理與授信制度相當嚴格，因此金融危機發生機率有限。

李同榮認為，制度設計與制度執行，本來就是兩件不同的事情。只要深入市場，不難發現，目前不少銀行透過房貸增貸、理財周轉金、信用貸款等方式提供資金，而部分資金流向股票市場，早已不是市場上的秘密。

他指出，真正值得討論的是，主管機關是否已完整掌握這些跨貸款、多槓桿操作的規模？學者是否深入了解有些銀行體系的陽奉陰違亂象？監理制度是否足以反映市場最新變化？監理執行與稽核是否徹底？

李同榮表示，如果連完整統計與預警機制都不夠完善，又如何確認風險仍然可控？只憑現在的逾放比仍低可控，就能推論多貸入股沒有風險？因此，真正需要補強的，不是紙面上的制度，而是市場第一線的監測與預警機制。

四、所謂「風險想像」與「信賴水準」極低：真正核心要探討的是「風險預警」；它，不應被簡化為「風險想像」與「信賴水準」極低

李同榮指出，學者認為相關金融危機示警論述，整體信賴水準極低，只能歸類為「風險想像」，不宜作為市場判斷依據。

李同榮完全不能認同此觀點，他表示，從未主張金融危機一定會發生，而是一再提醒政府，若跨市場多戶貸款、多槓桿入股持續擴大，未來就可能形成系統性金融風險。

他強調，「預警」不是「預測」；預警，不代表危機一定發生，但沒有預警，一旦危機發生，代價往往更高，如韓國槓桿交易造成市場劇烈震盪，就是值得借鏡的案例。

他認為，真正值得檢討的，不是事後誰預測正確，而是事前是否建立完善的風險控管與預警制度，若有，是否執行徹底？

李同榮指出，他提出五項政策建議，包括一、跨市場整合監理，二、建立風險預警機制，三、抑制槓桿資金錯置，四、房市政策回歸剛需，五、提升監理透明度；五大建言目的只有一個，就是希望政府在風險仍可控制時，就先做好防火牆。

他認為，市場需要的不只是驗證，更需要預警；政府需要的不只是制度，更需要落實監理；學界需要的不只是研究，更需要貼近市場；若因危機尚未發生，就否定所有預警的價值，那麼風險管理就失去了最重要的功能—防患於未然。

李同榮最後表示，學者若長期參與政府研究計畫，更應善盡公共知識分子的責任，適時提出政策建言，而非僅止於替現行制度背書；唯有預警先於危機，監理先於失控，才能真正降低系統性金融風險。這才是討論「四貸同堂」風險預警的真正價值。