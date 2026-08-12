門檻太高？桃園老宅補助千人諮詢僅10人申請 都發局推一站式服務

桃園不少屋齡30年以上老宅面臨外牆、防水、管線及公共設施老化問題，內政部和市府今年分別推出「老宅延壽機能復新計畫」及「舊公寓微型修繕補助計畫」，但截至6月底兩案破千人次諮詢，實際僅受理10件。多名議員今質疑申請程序繁瑣、違建疑慮讓民眾卻步。都發局回應，已導入一站式服務協助備件，截至8月10日受理數已增至75件。

內政部「老宅延壽機能復新計畫」今年5月20日公告受理，主要針對屋齡30年以上住宅，改善建築安全及居住品質，補助範圍包括外牆、屋頂、防水、公共管線更新及增設電梯等，整棟最高補助960萬元，室內修繕每戶最高20萬元，受理申請至8月20日。

桃市府推出的「舊公寓微型修繕補助計畫」也鎖定屋齡30年以上、未成立管委會的4至6層樓老舊公寓，協助改善走廊、樓梯、照明、門禁、抽水機及監視設備等公共設施，每棟最高補助10萬元，受理期限至10月31日。

議員李宗豪、楊朝偉、黃婉如今質詢時均關切兩項計畫執行情形。議員楊朝偉指出，老宅延壽計畫截至6月底已有1050人次諮詢，卻僅3件正式受理；微型修繕也有608人次詢問，實際受理僅7件，諮詢與送件數存在明顯落差。

楊朝偉認為，問題未必出在補助經費，而是申請程序形成門檻。從取得住戶共識、有無管委會，到建築法規、結構安全評估等都有許多環節，一般民眾未必熟悉相關程序，建議市府提供從前期諮詢、社區整合到文件準備的一站式服務。

議員黃婉如說，桃園不少老舊建築確實有修繕需求，但部分民眾擔心住宅存在既有增建等情形，一旦提出補助申請，可能因違建問題面臨拆除；市府除推出補助，也應設法釐清民眾疑慮，避免政策美意因申請障礙而打折。

都發局回應，2項計畫推出後諮詢踴躍，但從諮詢到正式送件仍需要準備時間，其中申請前須完成結構安全性能評估、取得廠商報價並撰寫計畫書，加上社區內部須整合住戶意見，因此初期受理件數較少。

為降低申請門檻，都發局已委託桃園市建築師公會設置服務窗口，提供一站式服務，由專人協助社區成立管理組織、撰寫計畫書及備齊相關文件。隨著先前諮詢案件陸續完成準備，截至8月10日，老宅延壽計畫受理數已從3件增加至55件，微型修繕也從7件增至20件，兩案合計75件。