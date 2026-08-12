首季30歲以下年輕購屋人占比達6.6% 這縣市青年最積極

台灣房屋集團根據聯徵中心統計資料，2023年首季青安2.0尚未上路時，20歲以上未滿30歲的大學學歷的申貸案件，占總件數6%；優惠政策上路之後，占比逐年提升，到2025年首季達7.2%，今年首季青年購屋占比降至6.6%，不過仍比四年前還多0.6個百分點，雖然貸款件數有稍微降溫，不過整體看來，近年未滿30的年輕人購屋意願和能力都有增加。

觀察今年2296件20~30歲的大學學歷申貸人區域分布，以桃園占比最多，有21.8%，其次為台中17.8%，新北15.9%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，一般人大學畢業23歲，進入社會開始工作，第一份上班族工作年薪大約40萬上下，就算省吃儉用加上小額投資複利，存了七年也頂多百萬，因此多半都得要爸媽幫一把，才有機會購屋。

而桃園和台中則屬於產業發達，重劃區發展多的都會區，也是六都中年齡中位數唯二低於45歲的都會區，兼具高工作機會和低購屋門檻，加上新案供給較豐富，銀行放貸也相對積極，供給因此吸引小資青年成家。

張旭嵐表示，青安2.0在2023年第3季上路之後，增加年輕首購族群的購屋意願和能力，也讓很多爸媽提早幫子女規劃買房，因此出現不少年輕人雖然本身財力有限，但仍貸款買房的狀況。而2024年第七波限貸令上路後，投資置產族退場，市場僅上青安最好貸，因此青年首購仍是市場主力。

進一步觀察，今年第1季的購屋申貸件數中，這群未滿30的大學學歷青年，有57.2%買的是三年內新成屋；觀察產品類別，74%物件都屬於電梯大樓產品。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，30歲以下的青年對於房產和裝潢較無經驗，且對於屋況欠佳、物管服務陽春的中古屋接受度較低，因此偏好具有相當管理運作的社區大樓產品，最好一卡皮箱就能入住，且新案通常估價和貸款條件較佳，對申貸購屋的青年相對有利。

由於年輕族群購屋「寧小勿老」，因此近年建商推案，不管是都會區的都更宅，還是重劃區新案，都規劃較高比例的低總價小宅，藉此降低購屋門檻，吸引年輕族群入手，也讓低屋齡物件成為青年買房的主力產品。