快訊

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

聽新聞
0:00 / 0:00

首季30歲以下年輕購屋人占比達6.6% 這縣市青年最積極

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團根據聯徵中心統計資料，2023年首季青安2.0尚未上路時，20歲以上未滿30歲的大學學歷的申貸案件，占總件數6%；優惠政策上路之後，占比逐年提升，到2025年首季達7.2%，今年首季青年購屋占比降至6.6%，不過仍比四年前還多0.6個百分點。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團根據聯徵中心統計資料，2023年首季青安2.0尚未上路時，20歲以上未滿30歲的大學學歷的申貸案件，占總件數6%；優惠政策上路之後，占比逐年提升，到2025年首季達7.2%，今年首季青年購屋占比降至6.6%，不過仍比四年前還多0.6個百分點。台灣房屋集團提供

台灣房屋集團根據聯徵中心統計資料，2023年首季青安2.0尚未上路時，20歲以上未滿30歲的大學學歷的申貸案件，占總件數6%；優惠政策上路之後，占比逐年提升，到2025年首季達7.2%，今年首季青年購屋占比降至6.6%，不過仍比四年前還多0.6個百分點，雖然貸款件數有稍微降溫，不過整體看來，近年未滿30的年輕人購屋意願和能力都有增加。

觀察今年2296件20~30歲的大學學歷申貸人區域分布，以桃園占比最多，有21.8%，其次為台中17.8%，新北15.9%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，一般人大學畢業23歲，進入社會開始工作，第一份上班族工作年薪大約40萬上下，就算省吃儉用加上小額投資複利，存了七年也頂多百萬，因此多半都得要爸媽幫一把，才有機會購屋。

而桃園和台中則屬於產業發達，重劃區發展多的都會區，也是六都中年齡中位數唯二低於45歲的都會區，兼具高工作機會和低購屋門檻，加上新案供給較豐富，銀行放貸也相對積極，供給因此吸引小資青年成家。

張旭嵐表示，青安2.0在2023年第3季上路之後，增加年輕首購族群的購屋意願和能力，也讓很多爸媽提早幫子女規劃買房，因此出現不少年輕人雖然本身財力有限，但仍貸款買房的狀況。而2024年第七波限貸令上路後，投資置產族退場，市場僅上青安最好貸，因此青年首購仍是市場主力。

進一步觀察，今年第1季的購屋申貸件數中，這群未滿30的大學學歷青年，有57.2%買的是三年內新成屋；觀察產品類別，74%物件都屬於電梯大樓產品。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，30歲以下的青年對於房產和裝潢較無經驗，且對於屋況欠佳、物管服務陽春的中古屋接受度較低，因此偏好具有相當管理運作的社區大樓產品，最好一卡皮箱就能入住，且新案通常估價和貸款條件較佳，對申貸購屋的青年相對有利。

由於年輕族群購屋「寧小勿老」，因此近年建商推案，不管是都會區的都更宅，還是重劃區新案，都規劃較高比例的低總價小宅，藉此降低購屋門檻，吸引年輕族群入手，也讓低屋齡物件成為青年買房的主力產品。

購屋 青年 桃園

延伸閱讀

小資哭了！高雄2字頭預售屋只剩不到一成

超高齡社會房市新趨勢、人屋雙老成挑戰 這類房型占比急升

已購客現身分享：「上陽羅斯福」地段價值不可複製，是懂生活的人共同選擇

買2500萬房月繳7.1萬！他欲靠高配息ETF扛房貸 網見16%急喊卡

相關新聞

反駁「四貸同堂」入股想像說 李同榮：風險預警在先、不要「馬後炮」

近日，有學者針對「四貸同堂」入股恐引發金融風暴相關議題發表評論，並以「信度、效度、知識水平、信賴水準」四項指標，認為相關論述缺乏充分證據，較屬於「風險想像」。

捷運宅末端站非最便宜 專家：四親民站點在倒數第二站

永慶房產集團觀察近一年台北捷運各線房價最親民站點。數據顯示，其中淡水信義線淡水站房價最實惠，不僅是各捷運線中唯一平均每坪成交單價不到30萬元的站點，平均總價僅不到700萬元。

捷運末端站未必最便宜 四大親民站點都在倒數第二站

捷運作為大台北地區最重要的通勤工具之一，「逐捷運而居」成為許多民眾購屋時的重要決策方向。永慶房產集團觀察近一年台北捷運各線房價最親民站點。其中淡水信義線淡水站房價最實惠，不僅是各捷運線中唯一平均單價不到30萬元的站點，平均總價僅不到700萬元；其餘包括永寧站、動物園站、丹鳳站等5站，也都是各路線中房價相對容易入手的捷運站。

門檻太高？桃園老宅補助千人諮詢僅10人申請 都發局推一站式服務

桃園不少屋齡30年以上老宅面臨外牆、防水、管線及公共設施老化問題，內政部和市府今年分別推出「老宅延壽機能復新計畫」及「舊公寓微型修繕補助計畫」，但截至6月底兩案破千人次諮詢，實際僅受理10件。多名議員今質疑申請程序繁瑣、違建疑慮讓民眾卻步。都發局回應，已導入一站式服務協助備件，截至8月10日受理數已增至75件。

首季30歲以下年輕購屋人占比達6.6% 這縣市青年最積極

台灣房屋集團根據聯徵中心統計資料，2023年首季青安2.0尚未上路時，20歲以上未滿30歲的大學學歷的申貸案件，占總件數6%；優惠政策上路之後，占比逐年提升，到2025年首季達7.2%，今年首季青年購屋占比降至6.6%，不過仍比四年前還多0.6個百分點，雖然貸款件數有稍微降溫，不過整體看來，近年未滿30的年輕人購屋意願和能力都有增加。

合買預售屋爆變卦！姊姊喊低薪突拒貸 夫妻崩潰：50萬要沒了

預售屋合資最怕遇到親友臨時變卦！一名網友近日在PTT發文求助，透露自己與妻子原本和住在雲林的姊姊共同投資預售屋，房子登記在姊姊名下，雙方原先約定由夫妻負責大部分頭期款，等到交屋後再由姊姊向銀行申請房貸。沒想到如今對方突然表示薪資不高、不願再背房貸，要求夫妻倆接手房子，否則已繳款項可能面臨損失，讓原PO相當無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。