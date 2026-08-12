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7-ELEVEN 挺青年返鄉創業滿10年 首設「嶼+人共鳴」市集

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超商於2026亞太永續博覽會首度打造互動式「嶼+人共鳴」市集。統一超／提供
統一超商於2026亞太永續博覽會首度打造互動式「嶼+人共鳴」市集。統一超／提供

迎接8月12日國際青年日，統一超商攜手統一超商好鄰居文教基金會推動「青年深根計畫」即將邁入第10年，累計已陪伴22組青年返鄉創業團隊，並透過7-ELEVEN實體門市及線上平台協助地方特色商品拓展通路。今年更將首度於「亞太永續博覽會」打造「嶼+人共鳴」市集，邀集8組青年團隊進駐展售，希望透過企業通路影響力，持續支持地方創生與在地產業永續發展。

統一超商自2017年起攜手「統一超商好鄰居文教基金會」推動「青年深根計畫」，至今已陪伴22組青年團隊，一步步將創意與理想化為具市場競爭力的在地特色商品，更透過全台7-ELEVEN門市，以及i預購、i划算、賣貨便、iOPEN Mall等線上線下平台，打造多元銷售通路，讓消費者能就近便利即可接觸、選購各地特色好物，近五年來已吸引超過20萬人次支持、為青年創造數千萬創生經濟效益。

同時結合好鄰居基金會於7-ELEVEN舉辦的好鄰居同樂會活動、永續手掌繪本及閱讀勵學計畫等資源，將青年返鄉創業故事及地方產業知識帶進社區、走入校園，讓更多人看見地方創生價值。今年首次於亞太永續博覽會為青年團隊量身打造「嶼+人共鳴」市集空間，期待透過近距離接觸到更多元的消費者，持續投入企業影響力，為青年返鄉就業、永續在地經濟議題盡一份心力。

統一超商今年已連續第4年參與永續盛典「亞太永續博覽會」，2026年以「7-ELEVEN 廢力！循環成新 永續鍛金」為題，攜手悠旅生活(星巴克)、統一速達、統一資訊、德記洋行、統一超商好鄰居文教基金會，並串連供應鏈夥伴： 聯米企業、南部化成、台灣太古可口可樂，於現場趣味展出統一超商永續供應鏈共同推動資源循環、永續轉型與創新的努力成果。今年特別在「嶼+人共鳴」展區布置，採用7-ELEVEN門市回收的紙箱搭建而成，由永續夥伴正隆公司製造，由內而外打造豐富又具啟發性的永續生活體驗。

為永續生活帶入更多人情溫度！統一超商將於2026年「亞太永續博覽會」把近期的永續循環作法與歷程搬進展區外，更首度以「專區」展出與統一超商好鄰居文教基金會共同支持的「青年深根計畫」成果，將青年返鄉創業故事及地方產業知識帶進展場，並首度打造「嶼+人共鳴」市集空間，共有8組青年團隊報名進駐，包含洄遊吧FISH BAR、禾乃川國產豆製所、育誠蛋品、REWOOD木酢達人、三小市集、貓兒干村、金拌麵、小柒咖啡VIICOFFEE。

8月27日至29日青年團隊們精心準備來自台中、雲林、花蓮、金門、馬祖等地區的自有品牌暢銷名特產試吃、有獎徵答等互動時間，並於現場開賣青年們的熱賣特產，為第五屆亞太永續博覽會增添濃厚的人文特色與趣味的互動體驗。

7-Eleven 市集 青年

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