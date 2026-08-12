降薪4千轉職挺難受 網友給滿情緒價值 專家則提醒這個

日前有網友在社群發文抒發心情，原P0「降薪轉職」心情十分複雜，從50k變成46k，雖然理性上能接受但心情挺難受。短短幾行字，引來大批網友共鳴並且給滿情緒價值。

「很多產業底薪低但年中+年終整年算起來還是高」、「這份難受請永遠記住。下一次一定要跳到更高的地方」、「建議把這份難受當成燃料，重點不是回頭看那個50k」、「會想要轉職一定是未來會比現在漲幅更大才轉」、「一定有其他方面是更好的才會願意的吧」、「73000降到65000路過」、「就看工作有沒有比較舒服 我原本130變100但工作舒服很多」、「才26歲累積工作資歷階段，千萬不要被學歷的光環或價值觀蒙蔽雙眼，不要只看眼前每月差的幾千元薪水」。

根據1111人力銀行「2026青年上班族第三季轉職調查」指出，介於18到35歲的年輕人當中，60.4 %有轉職的打算；而促使上班族萌生轉職念頭的最大原因，以薪水太低35.5%居冠，其次是工作太累23.9%、主管問題20.9%、同事問題20.9%以及工時過長18.6%。

1111人力銀行發言人莊雨潔提醒，降薪轉職的過程中，心態上要避免「降薪＝我沒價值」，尤其過去已經習慣比較高的薪資，突然薪水下降，很容易產生挫敗感。建議可以把轉職定義成職涯重新布局，尤其是跨產業或中高齡轉職，企業可能會以「經驗不足」而給出低於市場行情的薪水，但是如果新工作能累積關鍵能力和業界經驗值，未來仍有機會把薪資追回來，甚至超越。

1111調查也指出，於第三季轉職的最大優勢包括：33.5%認為可以重新調整工作與生活平衡，迎接最後幾個月；25.9%認為可提前熟悉新工作、迎接年底旺季，還有22.2%希望提早規劃明年職涯方向，以及19.6% 明顯感受到市場職缺增加。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，面對企業招募與人才轉職同步升溫，求職者除了掌握市場機會，更要提高履歷競爭力。他建議，求職者可以多加利用「AI履歷加分神器」，運用AI分析履歷架構、工作經歷、自傳內容及技能證照，並針對目標職缺檢視關鍵字匹配度，提供具體的履歷優化與改寫建議，只要一鍵即可優化，大幅提升履歷完整度與曝光機會；同時也能搭配AI職缺推薦功能，協助求職者更有效率找到符合自身能力與職涯規劃的工作，讓轉職之路事半功倍。