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新店寶高園區榮獲國家卓越建設獎雙料殊榮 市政會議獻獎分享榮耀

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市政府經濟發展局打造的「新店寶高智慧產業園區」，建築品質與營運績效再創佳績！園區憑藉扎實的施工品質、前瞻的規劃設計以及完善的管理維護，於2026年「國家卓越建設獎」一舉獲得「最佳管理維護類—卓越獎」及最高榮譽「綜合卓越成就獎」。經發局長盛筱蓉12日率領團隊於市政會議向市長侯友宜獻獎，感謝市府團隊與各界的共同努力，分享這份榮耀

經發局長盛筱蓉表示，寶高園區自完工以來屢獲肯定，園區繼 2025 年榮獲「最佳施工品質類—卓越獎」及「最佳規劃設計類—特別獎」後，今年再接再厲摘下「最佳管理維護類—卓越獎」。正是因為從最初的規劃設計、嚴謹的施工品質到營運後的管理維護皆深受肯定，才能一舉奪得本屆國家卓越建設獎至高榮譽「綜合卓越成就獎」！此外，園區今年亦榮獲2026全球卓越建設獎金、銀雙獎，展現寶高園區在國內外均備受高度肯定的卓越實力。感謝評審對新北市推動智慧產業園區與永續城市發展成果的高度肯定。

在國家卓越建設獎等各項大獎肯定下，經發局積極推動寶高智慧產業園區二期計畫，預計投入逾300億元資金深化開發。園區已於今年 8 月 4 日獲內政部都委會第 1106 次會議審議通過，邁入全新里程碑。未來一、二期共 9.4 公頃空間全面啟動後，預估可創造約 183 億元年產值，持續壯大新北智慧產業聚落，攜手市民與產業共創安居樂業、永續低碳的宜居城市。

侯友宜 績效 榮耀

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