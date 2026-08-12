快訊

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

聽新聞
0:00 / 0:00

雲豹能源上半年營業利益年增195% 儲能、綠電推升本業成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
左起為雲豹能源副總經理譚宇軒、總經理趙書閔、永續長暨發言人張建偉。圖／雲豹能源提供
左起為雲豹能源副總經理譚宇軒、總經理趙書閔、永續長暨發言人張建偉。圖／雲豹能源提供

亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源昨日召開董事會，通過第2季財務報告。受惠儲能工程與綠電交易規模持續成長，帶動本業獲利能力顯著提升，上半年合併營收34.98億元，營業毛利5.7億元，年增67%；合併毛利率為16.3%，較去年同期提升6.8個百分點；營業利益達1.09億元，年增195%。

其中，綠電交易與儲能持續成為集團主要營運動能。受惠企業綠電需求持續攀升，集團上半年綠電交易營收為17.30億元，年增58%，占營收比重49%；儲能工程收入則達8.17億元，占營收23%，主要受惠日本儲能案場營收認列，以及台灣儲能工程持續推進。

另一方面，隨海外布局逐步展現成果，上半年海外營收約8.6億元，占整體營收24.6%，主要來自日本，其次為菲律賓、越南等東南亞相關工程收入。

雲豹能源總經理趙書閔表示，儲能與綠電兩大核心事業今年持續按照既定進度推進，台普威除深化日本市場布局、完成13座儲能案場併網，澳洲自7月起也已開始貢獻營收；天能綠電則在企業長約與綠電需求支撐下，今年上半年綠電轉供量已突破3.05億度，已超過2025年全年近4.2億度的七成。隨海外儲能專案持續推進、綠電轉供量穩步擴大，預期下半年兩大事業將進一步挹注集團營收與獲利，推升全年本業營運表現。

趙書閔表示，集團加速推進下一階段成長布局，包括成立「雲豹超算」跨足AI資料中心（AIDC），布局AI供電、建置、營運管理及算力服務；近期亦完成收購貝萊德旗下全球基礎建設投資基金GIP在台總裝置容量187MW太陽光電資產組合，大幅擴充集團再生能源資產與綠電供應規模。

雲豹能源 綠電 營收

延伸閱讀

聚恆財報／上半年獲利激增逾700% 手握50億元專案衝刺營運

華立財報／上半年每股稅後純益達5.93元 半導體PCB雙引擎

臻鼎上半年營收、毛利率雙創同期新高 EPS 3.55元

瓦城財報／第2季獲利回升、上半年EPS 3.47元

相關新聞

反駁「四貸同堂」入股想像說 李同榮：風險預警在先、不要「馬後炮」

近日，有學者針對「四貸同堂」入股恐引發金融風暴相關議題發表評論，並以「信度、效度、知識水平、信賴水準」四項指標，認為相關論述缺乏充分證據，較屬於「風險想像」。

捷運宅末端站非最便宜 專家：四親民站點在倒數第二站

永慶房產集團觀察近一年台北捷運各線房價最親民站點。數據顯示，其中淡水信義線淡水站房價最實惠，不僅是各捷運線中唯一平均每坪成交單價不到30萬元的站點，平均總價僅不到700萬元。

捷運末端站未必最便宜 四大親民站點都在倒數第二站

捷運作為大台北地區最重要的通勤工具之一，「逐捷運而居」成為許多民眾購屋時的重要決策方向。永慶房產集團觀察近一年台北捷運各線房價最親民站點。其中淡水信義線淡水站房價最實惠，不僅是各捷運線中唯一平均單價不到30萬元的站點，平均總價僅不到700萬元；其餘包括永寧站、動物園站、丹鳳站等5站，也都是各路線中房價相對容易入手的捷運站。

門檻太高？桃園老宅補助千人諮詢僅10人申請 都發局推一站式服務

桃園不少屋齡30年以上老宅面臨外牆、防水、管線及公共設施老化問題，內政部和市府今年分別推出「老宅延壽機能復新計畫」及「舊公寓微型修繕補助計畫」，但截至6月底兩案破千人次諮詢，實際僅受理10件。多名議員今質疑申請程序繁瑣、違建疑慮讓民眾卻步。都發局回應，已導入一站式服務協助備件，截至8月10日受理數已增至75件。

首季30歲以下年輕購屋人占比達6.6% 這縣市青年最積極

台灣房屋集團根據聯徵中心統計資料，2023年首季青安2.0尚未上路時，20歲以上未滿30歲的大學學歷的申貸案件，占總件數6%；優惠政策上路之後，占比逐年提升，到2025年首季達7.2%，今年首季青年購屋占比降至6.6%，不過仍比四年前還多0.6個百分點，雖然貸款件數有稍微降溫，不過整體看來，近年未滿30的年輕人購屋意願和能力都有增加。

合買預售屋爆變卦！姊姊喊低薪突拒貸 夫妻崩潰：50萬要沒了

預售屋合資最怕遇到親友臨時變卦！一名網友近日在PTT發文求助，透露自己與妻子原本和住在雲林的姊姊共同投資預售屋，房子登記在姊姊名下，雙方原先約定由夫妻負責大部分頭期款，等到交屋後再由姊姊向銀行申請房貸。沒想到如今對方突然表示薪資不高、不願再背房貸，要求夫妻倆接手房子，否則已繳款項可能面臨損失，讓原PO相當無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。