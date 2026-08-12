大聯大Q2財報表現佳 EPS 5.12元

大聯大今日公布第2季財報，營收、營業利益、純益及每股純益都超越財測並創歷史新高。第2季營收達4,562億元，季增44.1%、年增82.2%；在出貨動能強勁與產品組合持續優化帶動下，營業利益達119.54億元，季增41.1%、年增143.7%，營業利益率為2.62%；在核心業務動能帶動下，單季純益首次突破80億元，躍升至86.2億元，季增55.4%、年增294.4%，每股純益（EPS）5.12元。

上半年累計營收達7,727億元，年增54.8%；營業淨利及稅後淨利皆超越2025年全年水準，營業淨利首次突破200億元，達204億元，年增122.2%；稅後純益141.69億元，年增246.9%，每股純益8.42元。第2季股東權益報酬率（ROE）及營運資產報酬率（ROWC）分別38.5%及16.1%。

大聯大表示，第2季營運亮麗表現，主要受惠電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件展現強勁拉貨動能，車用電子與工業控制需求亦穩步推進，此外，智能倉儲管理與資訊系統整合等高附加價值服務需求同步擴增；各市場多元終端應用與軟硬體服務的雙軌並進，匯聚成全方位的結構性成長動能。

大聯大也提出本季財測，預估在新台幣32.2元兌1美元的匯率基礎，合併營收介於4600億元至5000億元，毛利率介於4.35%至4.55%，預估營業利益率2.78%至2.91%，單季稅後純益介於95.02億元至107.18億元，每股純益介於5.45元至6.15元。