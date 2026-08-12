合買預售屋爆變卦！姊姊喊低薪突拒貸 夫妻崩潰：50萬要沒了

預售屋合資最怕遇到親友臨時變卦！一名網友近日在PTT發文求助，透露自己與妻子原本和住在雲林的姊姊共同投資預售屋，房子登記在姊姊名下，雙方原先約定由夫妻負責大部分頭期款，等到交屋後再由姊姊向銀行申請房貸。沒想到如今對方突然表示薪資不高、不願再背房貸，要求夫妻倆接手房子，否則已繳款項可能面臨損失，讓原PO相當無奈。

原PO表示，這間預售屋當初是妻子與姊姊看中，兩人原本單純抱著投資想法，因此決定共同出資。目前已經繳了60萬元頭期款，其中夫妻倆負擔50萬元、姊姊支付10萬元，後續似乎還有約30萬元款項需要繳納。然而，姊姊近期卻因收入不高，不願再向銀行貸款，甚至提出「由你們把房子接走」的選項，否則先前投入的錢可能就此打水漂。

讓原PO最頭痛的是，夫妻倆其實沒有打算承接這間房子，畢竟家中已有兩名孩子，若現在再扛上一筆房貸，家庭財務壓力恐怕會大幅增加。眼看自己已經投入50萬元，原PO也不甘心就這樣認賠，只能上網詢問網友是否還有其他處理方式，感嘆這筆錢原本足以拿來支付孩子學費，甚至安排一家人出國旅遊。

貼文曝光後，引發不少網友討論，有人認為這起事件反映出投資房產可能面臨的風險，若房價上漲，當初的合夥人可能都不願放手，但當市場表現不如預期時，卻可能開始互相推卸責任。也有人質疑原PO選擇雲林作為投資標的是否適合，認為房市一旦轉弱，投資客退出時可能很難找到下一個承接者。更有網友直言，親友之間共同買房若沒有事先講清楚，最後很容易從投資問題演變成家庭糾紛。

本站曾報導，「合資買房」在市場很常見，像是兄弟姐妹、情侶，甚至是夫妻一起買房，也有些人會用「借名登記」方式，把房屋產權登記在其中一人名下，但在法律實務上，這卻是最容易產生爭議的地方。建議合資買房前，務必白紙黑字，把人事時地物、出資比例、未來處分方式寫清楚，保障自己的權益，也避免不必要的紛爭。