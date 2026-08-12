桃園龍山市民活動中心啟用 信義房屋看好：生活品質再提升

桃園龍山市民活動中心暨遊客中心正式啟用，為周邊屋齡50、60年老屋社區增添新機能空間。信義房屋龍安店主任江昱儒表示，當地過去地勢低窪、房價偏低，隨著2023年龍山埤塘生態公園啟用，如今活動中心也到位，在地居民的生活品質再提升。

江昱儒表示，活動中心有助完善在地生活機能與公共空間品質，雖然建設對房市直接帶動有限，但隨著周邊公共建設逐步到位，整體生活機能持續提升，區域發展仍受市場關注。

將範圍擴大至周邊住宅區，包括桃園醫院及龍山國小周邊住戶，也多了一處假日休憩空間。江昱儒提到，區內住宅產品新舊社區並存，屋齡近30年的「必富邑」、「龍之鄉」社區，價格落在每坪28至30萬元；屋齡約10年的「新帝標」、「拉斐爾」、「達文西」成交單價約每坪35萬元；屋齡7、8年的「禮享城」、「新捷市」、「歐楓大郡」則約每坪40萬元。

她表示，以龍壽街為界，遊客中心及內壢生活圈位於南側，龍山國小生活圈則位於北側，是成熟的住宅聚落，最大特色在於擁有龍山國小、永豐國高中及新興高中等學區資源，形成完整的12年步行生活圈，不少家庭客因此指名購屋，區內也有全聯、便利商店等生活機能，唯傳統市場需前往內壢或龍安商圈。

她也指出，桃園鐵路地下化計畫規劃增設「桃園醫院站」，未來完工後，鐵路沿線民眾可搭乘火車至桃園醫院站，再步行約10分鐘即可抵達龍山埤塘生態公園及遊客中心，可望提升園區可及性，也讓龍安地區與外部生活圈的串聯更加緊密。

江昱儒補充，近期有不少內壢工業區客層因單純住宅環境及桃園區門牌選擇跨區在此購屋，主要也是看中龍壽街距離高速公路機能便利，通勤動線相對單純。

她表示，基地本身以滯洪功能為主，地面空間則規劃為公園、休憩及社區活動場所；遊客中心主要服務園區及在地居民，定位上並非大型觀光景點，對外來人口的吸引力相對有限。