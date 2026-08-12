新光三越吳昕陽劃出北車新藍圖

新光三越副董事長吳昕陽昨（11）日表示，未來將投入逾10億元，在不影響旅客使用下，陸續打造600吋迎賓數位牆、全新車站大鐘、智慧服務據點及無障礙電梯，改造商場與公共空間，讓台北車站成為國際旅客認識台灣的第一站。

新光三越昨日與臺鐵舉辦「臺北車站ROT商場合作啟動儀式」，首度公開改造藍圖。

交通部政務次長伍勝園表示，台北車站每日約64萬人次進出，是台灣重要交通樞紐及首都門戶，此次結合軌道運輸與零售百貨優勢，可望提升旅客消費及休閒體驗。

臺鐵董事長鄭光遠指出，整建工程將採分區、分期施工，施工期間維持七成以上營運量能，確保旅客通行及服務不中斷。

新光三越將以「Window to the World」為願景，呼應臺鐵提出的意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧等八大發展主軸。

負責ROT案的新光三越執行副總經理吳昕昌表示，改造範圍涵蓋大廳、公共空間、服務設施及安全環境。首波聚焦1樓大廳，規劃設置600吋LED數位迎賓牆，呈現台灣自然景觀、人文特色及重要活動，並重新打造兼具報時功能的車站大鐘，同步更新地坪與照明。

新光三越也將導入「服務核」概念，每層樓設置四至六處服務據點，並新增兩座由地下1樓直達2樓的電梯，改善無障礙及垂直動線。商場業種也將重新調整，餐飲及食品占比降至七成以下，增加生活服務、設計商品及其他零售業種。