高力砸錢擴大散熱產能

高力（8996）昨（11）日公告擴產計畫，因應AI資料中心帶動液冷散熱需求持續升溫，將同步擴大台灣及海外散熱產能，高力代子公司高力熱能科技斥資23.8億元，取得桃園中壢土地及廠房；泰國子公司則通過建廠及設備購置投資案，投資上限7億泰銖，合計投資規模約新台幣30億元。

高力表示，中壢廠土地面積約8,486坪、建物面積約4,468坪，主要因應未來散熱產能擴充需求；泰國廠則是去年完成土地購置後，今年通過建廠及設備購置投資案，規劃興建約9,500平方公尺廠房，後續將依實際需求配置設備。

高力目前散熱業務已成為最大事業體，主力產品板式熱交換器，受惠AI伺服器高功率化及資料中心液冷滲透率提升，需求持續成長。公司第2季雖因部分客戶等待新一代晶片平台，出貨一度放緩，但第3季出貨已有感回升，隨新平台陸續導入，後續需求可望逐步回溫。

事實上，高力近期也持續擴大散熱產能，位於高雄橋頭科學園區的新廠投資金額約32.5億元，將作為燃料電池主要生產基地，同時配置板式熱交換器研發與製造功能。橋科廠採分期開發，第一期已啟動建設，預計先取得部分使用執照後投入生產，完工後板式熱交換器產能估計可較現有規模增加30%至50%。