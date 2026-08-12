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藥華藥市值躍進 創辦人依舊樸實
藥華醫藥（6446）公布半年報，亮眼獲利表現也激勵市值攀升至6,167億元，為國內唯一市值超過百億美元的國際藥廠。
然而，與公司快速成長的市值形成有趣對比的是，藥華藥三位創辦人：董事長詹青柳、執行長林國鐘與總經理黃正谷，還是跟創業之初一樣樸實無華：每天提早到班、兢兢業業，平日出入代步都是大眾交通工具，連配車、司機都沒有。
藥華藥台灣總部位於南港生技園區，由於林國鐘住家就在園區附近，平日到公司主要靠走路；若要前往台北市中心，也多半選擇搭捷運，除非趕時間才會搭計程車。對林國鐘而言，走路也是平日最方便的運動。
不只林國鐘，黃正谷同樣把走路當成日常運動。他在辦公室裡放了一台跑步機，方便隨時走路運動；每逢假日，也常在妻子陪同下，到台北市捷運地下街往返快走，做為鍛鍊身體的重要方式。
至於詹青柳，平日進公司上班主要由先生開車接送，如果先生時間無法配合，她也是仰賴大眾捷運，做為往返公司與住家的主要交通工具。和兩位創業夥伴一樣，詹青柳也喜歡走路運動，甚至每年的媽祖遶境活動，只要有空閒也會熱心參與。
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