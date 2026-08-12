星宇航空斥資42億打造訓練基地 財務表現逆風…上半年每股虧0.11元

星宇航空（2646）昨（11）日公告，將斥資42.27億元興建多功能大樓，打造機師、空服員等第一線人員的訓練基地，星宇航空桃園基地將逐步到位。

星宇表示，將採自地委建方式興建多功能大樓，預計2029年完工，將成為星宇培育飛航人才、支撐機隊與航網快速成長的重要基礎建設，凸顯公司即使短期獲利受高油價衝擊，長期投資腳步仍未減速。

該大樓也可視為星宇從航空公司走向完整航空服務體系的重要拼圖。星宇8月10日取得交通部民航局核發的航空站地勤業許可證，未來將配合整體營運規劃及桃園國際機場基礎建設擴增進程，逐步承接國內外航空公司的地勤服務，拓展客貨運以外的收入來源。

在硬體與人才布局加速之際，星宇短期財務表現仍面臨逆風。董事會昨通過上半年財報，累計稅後虧損約3.46億元，每股淨損0.11元；第2季受到國際航空燃油價格大幅上漲影響，獲利由盈轉虧，並拖累上半年轉虧。

星宇上半年營運規模仍持續擴大，累計總營收285.53億元、年增30%，創歷年同期新高，反映客運及貨運需求維持強勁。

不過，第2季受到美伊戰爭及地緣政治衝突影響，航空燃油價格較去年同期增加124%，成本快速攀升，明顯侵蝕航空客運業者的獲利空間。

此外，星宇目前尚無純貨機，貨運業務主要仰賴客機腹艙載貨，在燃油成本升高之下，獲利承受較大壓力。隨著新機陸續加入，腹艙載貨運能將同步增加，公司將鎖定AI、半導體、雲端基礎建設設備等高價值貨品，強化航空貨運布局。

航網方面，星宇首條歐洲航線「台北－布拉格」已於8月1日啟航，跨入歐洲市場。展望下半年，在歐洲線開航、新機加入及貨運運能提升帶動下，營收規模可望進一步擴大；然而，國際油價與地緣政治變化，仍是能否順利轉虧為盈的關鍵變數。