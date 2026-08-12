快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

仁寶明年AI營收占比衝四成 從門外漢跨入中段班

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
仁寶高階伺服器大溪製造中心啟用典禮，仁寶董事長陳瑞聰（左）、桃園市長張善政（右）出席。記者季相儒／攝影
仁寶高階伺服器大溪製造中心啟用典禮，仁寶董事長陳瑞聰（左）、桃園市長張善政（右）出席。記者季相儒／攝影

仁寶（2324）昨（11）日舉行桃園大溪AI伺服器新廠啟用典禮，董事長陳瑞聰表示，仁寶從兩年前的AI伺服器「門外漢」到現在跨入中段班，後續將瞄準前段班前進，將持續擴大攻入企業級、新興雲端服務、超大規模雲端服務商等大客戶市場，力拚明年AI營收占比衝四成。

昨天的啟動儀式由陳瑞聰主持，桃園市長張善政等地方政要也到場參與儀式。陳瑞聰表示，AI產業正面臨無法預期的爆發性成長，全球各產業對於AI算力需求非常強大，舉凡智慧醫療、智慧城市、自駕車，甚至是未來的太空探險，都需要大量AI算力。

據了解，仁寶AI伺服器相關營收從去年底約占總營收2％，提升至今年第2季的高個位數，陳瑞聰預期，仁寶今年底前的AI伺服器業績占整體營收比重將可望達到10％，且力拚明年提升至40％。

陳瑞聰提及，兩年前，仁寶是AI伺服器的「門外漢」，經過兩年加緊腳步從研發、製造等各方面全力投入，已順利跨入AI伺服器「中段班」，未來將挺進前段班。

針對桃園大溪新廠未來規劃，陳瑞聰指出，大溪新廠後續將投入L10／L11的AI伺服器生產製造，並在第4季開始貢獻公司業績成長動能，後續將有機會納入超大規模雲端服務商、企業級等新客戶。

仁寶預期，隨大溪製造中心加入，仁寶AI伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃製造能力，同時將導入仁寶自主研發的液冷散熱技術，並聚焦Rack-level系統整合、先進冷卻技術與高密度AI基礎設施製造能力，以因應AI伺服器高功耗、高密度運算及高可靠性的需求。

陳瑞聰說，AI正在改變世界，而製造能力將決定誰能將AI真正落地。大溪製造中心的啟用，不僅是產能的擴充，更代表仁寶在AI供應鏈整體實力上的進一步提升。再加上仁寶美國德州廠預計於明年全面開出產能，他對2027年AI伺服器業務的成長動能深具信心。

仁寶持續擴大全球AI伺服器新產能布局，陳瑞聰昨日指出，仁寶持續在台灣、越南、美國等地打造AI伺服器新產能，預計在今年底前陸續開出，在三地聯合生產研發及製造效應下，可支應客戶後續龐大的AI伺服器產能新訂單。

陳瑞聰表示，在全球布局方面，大溪製造中心將與仁寶台灣其他廠區、越南及美國等生產據點形成策略互補。其中，大溪新廠除了生產L10／L11等AI伺服器整機櫃之外，還可用做新產品導入（NPI）的研發中心。

仁寶 營收 算力 伺服器

延伸閱讀

仁寶大溪新廠啟用 董座陳瑞聰：明年AI業務成長動能深具信心

仁寶大溪廠啟用 陳瑞聰：明年伺服器營收占比拚4成

仁寶打造三大地區製造基地 全力衝AI伺服器市場

仁寶大溪廠啟用 張善政：強化桃園AI產業發展

相關新聞

台彩公益短片 傳遞正能量

公益彩券盈餘如何回到社會、實際成為弱勢族群的支持力量？中信銀受財政部指定發行公益彩券，並委託台灣彩券公司執行，推出年度公益彩券形象宣傳短片《怪獸來襲》、《一帶宗師》及《神手奇蹟》，首度結合昭和特攝、武俠電影及醫療劇等類型片元素，以30秒內的劇情反轉，呈現公益彩券盈餘支持偏鄉兒童、二度就業婦女及青年職涯發展的實際案例。

百貨業擴張 掀新一輪戰火！新光三越要砸10億改造北車商場

新光三越雄霸台北車站商圈，牽動百貨業新戰局。百貨業者近日透過新據點卡位新商圈，爭奪人流重鎮，其中，新光三越接手台北車站商場經營權，遠東SOGO大巨蛋Garden City下半年全區迎戰，三井LaLaport高雄最快今年也將加入市場，百貨業者接連擴大版圖，啟動新一輪戰局。

新光三越吳昕陽劃出北車新藍圖

新光三越副董事長吳昕陽昨（11）日表示，未來將投入逾10億元，在不影響旅客使用下，陸續打造600吋迎賓數位牆、全新車站大鐘、智慧服務據點及無障礙電梯，改造商場與公共空間，讓台北車站成為國際旅客認識台灣的第一站。

藥華藥市值躍進 創辦人依舊樸實

藥華醫藥公布半年報，亮眼獲利表現也激勵市值攀升至6,167億元，為國內唯一市值超過百億美元的國際藥廠。

仁寶明年AI營收占比衝四成 從門外漢跨入中段班

仁寶昨（11）日舉行桃園大溪AI伺服器新廠啟用典禮，董事長陳瑞聰表示，仁寶從兩年前的AI伺服器「門外漢」到現在跨入中段班，後續將瞄準前段班前進，將持續擴大攻入企業級、新興雲端服務、超大規模雲端服務商等大客戶市場，力拚明年AI營收占比衝四成。

星宇航空斥資42億打造訓練基地 財務表現逆風…上半年每股虧0.11元

星宇航空昨（11）日公告，將斥資42.27億元興建多功能大樓，打造機師、空服員等第一線人員的訓練基地，星宇航空桃園基地將逐步到位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。