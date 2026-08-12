仁寶明年AI營收占比衝四成 從門外漢跨入中段班

仁寶（2324）昨（11）日舉行桃園大溪AI伺服器新廠啟用典禮，董事長陳瑞聰表示，仁寶從兩年前的AI伺服器「門外漢」到現在跨入中段班，後續將瞄準前段班前進，將持續擴大攻入企業級、新興雲端服務、超大規模雲端服務商等大客戶市場，力拚明年AI營收占比衝四成。

昨天的啟動儀式由陳瑞聰主持，桃園市長張善政等地方政要也到場參與儀式。陳瑞聰表示，AI產業正面臨無法預期的爆發性成長，全球各產業對於AI算力需求非常強大，舉凡智慧醫療、智慧城市、自駕車，甚至是未來的太空探險，都需要大量AI算力。

據了解，仁寶AI伺服器相關營收從去年底約占總營收2％，提升至今年第2季的高個位數，陳瑞聰預期，仁寶今年底前的AI伺服器業績占整體營收比重將可望達到10％，且力拚明年提升至40％。

陳瑞聰提及，兩年前，仁寶是AI伺服器的「門外漢」，經過兩年加緊腳步從研發、製造等各方面全力投入，已順利跨入AI伺服器「中段班」，未來將挺進前段班。

針對桃園大溪新廠未來規劃，陳瑞聰指出，大溪新廠後續將投入L10／L11的AI伺服器生產製造，並在第4季開始貢獻公司業績成長動能，後續將有機會納入超大規模雲端服務商、企業級等新客戶。

仁寶預期，隨大溪製造中心加入，仁寶AI伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃製造能力，同時將導入仁寶自主研發的液冷散熱技術，並聚焦Rack-level系統整合、先進冷卻技術與高密度AI基礎設施製造能力，以因應AI伺服器高功耗、高密度運算及高可靠性的需求。

陳瑞聰說，AI正在改變世界，而製造能力將決定誰能將AI真正落地。大溪製造中心的啟用，不僅是產能的擴充，更代表仁寶在AI供應鏈整體實力上的進一步提升。再加上仁寶美國德州廠預計於明年全面開出產能，他對2027年AI伺服器業務的成長動能深具信心。

仁寶持續擴大全球AI伺服器新產能布局，陳瑞聰昨日指出，仁寶持續在台灣、越南、美國等地打造AI伺服器新產能，預計在今年底前陸續開出，在三地聯合生產研發及製造效應下，可支應客戶後續龐大的AI伺服器產能新訂單。

陳瑞聰表示，在全球布局方面，大溪製造中心將與仁寶台灣其他廠區、越南及美國等生產據點形成策略互補。其中，大溪新廠除了生產L10／L11等AI伺服器整機櫃之外，還可用做新產品導入（NPI）的研發中心。