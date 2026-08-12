百貨業擴張 掀新一輪戰火！新光三越要砸10億改造北車商場

新光三越雄霸台北車站商圈，牽動百貨業新戰局。百貨業者近日透過新據點卡位新商圈，爭奪人流重鎮，其中，新光三越接手台北車站商場經營權，遠東SOGO大巨蛋Garden City下半年全區迎戰，三井LaLaport高雄最快今年也將加入市場，百貨業者接連擴大版圖，啟動新一輪戰局。

新光三越昨（11）日舉行臺北車站ROT商場合作啟動儀式，新光三越副董事長吳昕陽喊出「八大主軸、四大方針」北車全面升級計畫，將投入逾10億元，預計歷時約兩年八個月，採分期、分階段方式改造。

外界指出，新光三越此次進駐台北車站，掌握全台最重要的交通人流之一。台北車站每日逾60萬人次進出，涵蓋台鐵、高鐵、台北捷運及周邊商圈，新光三越透過北車、站前店及南西店三大據點串聯，擴大台北西區消費版圖，試圖將龐大的交通人流轉化為百貨消費人流。

新光三越接手北車後，將以「全生活服務」為方向，降低餐飲比重、提高零售及生活服務業態，讓北車從單純購物場域進一步延伸至交通、生活及觀光等消費場景。

備受矚目的遠東SOGO台北大巨蛋商圈，Garden City預計今年下半年全區開幕，除了可承接大巨蛋場館活動帶來的人流，也將透過餐飲、零售及生活服務等業態，擴大商場日常消費機能。隨著大巨蛋周邊商業機能逐步成形，東區百貨競爭也可望從單點競逐，進一步延伸為帶狀零售生態圈。隨著新據點加入營運，SOGO今年全年營收目標上看540億元，年增約10%。

南台灣同樣迎來新據點加入。三井LaLaport高雄持續推進，最快力拚今年底前開幕。