文化ESG新實踐 嘉義市立美術館攜手新悦花園酒店讓藝術走進孩子旅程

文化ESG新實踐！嘉義市立美術館攜手新悦花園酒店，共同打造「嘉義市立美術館 × 新悦藝術小山坵」，將美術館展覽內容從兒童視角重新轉譯，透過閱讀、探索、互動與創作，讓專業的藝術內容轉化為孩子可以理解、參與的體驗，也讓旅行成為接觸藝術的另一個起點。

新悦花園酒店11日舉辦啟用茶會，在嘉義市長黃敏惠見證下，正式啟用「新悦藝術小山坵」。雙方依據簽署的「文化藝術推廣合作備忘錄」，由嘉美館提供專業藝術素材與內容授權，新悦投入企業資源，負責兒童視角轉譯、體驗設計與場域執行。

透過公部門文化專業與企業ESG資源協力，讓藝術走出美術館、進入旅宿場域，為嘉義文化觀光與親子美學體驗創造更多可能，也開啟企業參與城市文化發展的新模式。

黃敏惠表示，文化要走進生活，需要政府、企業與市民共同參與。此次合作由美術館提供專業內容，企業投入場域、創意與資源，讓企業ESG與城市文化發展產生新的連結。期待未來有更多企業加入，讓文化資源從館舍延伸到城市不同角落，共同累積嘉義的文化能量。

新悦花園酒店表示，「新悦藝術小山坵」並非單純將展覽搬進飯店。首期呼應嘉義市立美術館的年度大展《公共視域：嘉義當代藝術場景1996–2006》，轉譯為適合兒童閱讀的圖文，並透過「城市偵探」互動掀板、創意磁鐵互動牆及DIY體驗，引導孩子從觀察、探索走向想像與創作，在生活中發現公共藝術。

嘉義市立美術館館長潘青林表示，美術館不只是典藏藝術與策展的空間，更肩負文化教育推廣與公共服務的重要使命。

此次與新悦花園酒店合作，透過跨域協力，讓美術館的專業內容突破館舍邊界、走進不同生活場域，接觸更多元的群眾，也讓藝術教育隨著旅程自然發生，陪伴孩子在旅行中探索、思考與創作。

新悦花園酒店執行董事劉映雪表示，企業實踐ESG，也包括與所在城市建立更深的連結。旅宿不只是提供住宿服務，也可以成為文化交流與教育體驗的平台。

劉映雪希望孩子來到新悦，不只是帶走一段旅行回憶，也能在旅途中發現藝術、感受文化，保有自由探索與想像的能力。「新悦不期待一顆種子立即長大，只盼每一次與藝術的相遇，都成為心中悄悄萌芽的開始」。

展望未來，「新悦藝術小山坵」將隨著嘉美館不同展覽持續更新內容，由公部門提供文化專業，企業投入場域與資源，串聯藝術、教育、觀光與旅宿，讓企業ESG成為支持城市文化發展的新力量，讓藝術從美術館出發，不只成為旅程的一部分，更走進更多人的生活。

「新悦藝術小山坵」引導孩子從觀察、探索走向想像與創作，在生活中發現公共藝術。業者提供

新悦花園酒店今(11)日在嘉義市長黃敏惠見證下，正式啟用「新悦藝術小山坵」。業者提供