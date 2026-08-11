法律頻道／傳承第一步 先盤點再談節稅

「黃律師，我想做傳承規劃，幫我看看怎麼節稅？」對許多企業主或高資產家庭來說，傳承好像一開始就是稅的問題，遺產稅怎樣能降低？贈與稅怎麼算？如何把財產逐步給子女？如何少繳一點稅？但我必須提醒，稅務當然重要，但傳承的目的，不是節稅，是照顧。而執行的第一步，也不是節稅，是盤點。

如果連自己到底有多少資產、資產在哪個國家、登記在誰名下、哪些是公司股權、哪些是不動產、哪些有貸款、哪些已經設定抵押、哪些牽涉保證責任，都還沒有弄清楚，就急著談節稅，非常容易捨本逐末，導致起步差之毫釐，結局卻謬以千里。

節稅只是附隨效益之一，傳承真正的目的，是資產、責任、風險與家人關係的整體安排。

我看過不少家庭，表面上資產很多，整理後才發現，現金流並不充裕。不動產雖然價值高，但短時間不容易變現；公司股權看起來值錢，卻牽涉經營權與股東關係；父母名下有房產，卻也背著貸款或替公司作保；家長認為資產厚就不用擔心繼承人繳稅的問題，卻不知道面對遺產稅時，在完稅之前根本不能任意觸碰資產。因此現金流比資產價值更重要。

財富傳承不是單純把財產分出去，而是先把家族、資產的真實狀況看清楚。第一步要處理的，是資產盤點表，與繼承人關係表。

這兩個整理，包括幾個層次。第一，是資產本身，包括現金、存款、股票、不動產、公司股權、保單、債權，以及其他有財產價值的權利。第二，是權利、負債與責任歸屬，包括登記的名義、貸款、保證、公司債務、未完成的投資承諾，甚至家族成員間長年沒說清楚的借貸往來。第三，是人，也就是配偶、子女、父母、未成年或必須照顧的人，以及誰實際參與公司經營。

大多數傳承糾紛，不是因為資產不夠多，而是因為父母沒有留下清楚的資訊。子女不知道父母有哪些資產，不知道公司股權如何安排，不知道保單受益人是誰，不知道哪一筆土地其實和親戚共有，也不知道父母曾經口頭答應過誰什麼。等到父母離開，家人一面處理情緒，一面翻找文件，猜測父母真正的意思，在不清不楚的情形下衝突就很容易發生。

我見過的實例太多了，沒有盤點，就不可能適當規劃，更別說公平了。上一代常說「我會公平分」，但現金可以分，不動產不一定能分；不動產可以出售，公司股權卻未必適合出售；公司股權可以移轉，但經營權不能隨意平均。有人拿到看似價值很高的股權，卻同時承擔公司經營壓力；有人拿到房子，卻可能背負稅費與維護成本。沒有完整盤點，就很難知道每個安排背後真正的價值與責任。

節稅當然是專業規劃的一部分，但節稅不能取代照顧的目的。只為了少繳些稅卻忽略控制權、照顧責任、子女能力與家族共識，最後可能省下一點稅，卻製造出更大的家族成本。

傳承第一步，不是急著把財產送出去，而是先問清楚，我有什麼？我欠什麼？誰需要什麼？誰能承擔什麼？哪些資產應該分配，哪些資產應該保留完整？

把這些問題盤點清楚，後面才談得上遺囑、信託、保險、股權安排與稅務設計。因為真正好的傳承，不是只讓家人少繳一點稅，而是讓家人在面對財產、責任與未來時，有一張看得懂、走得下去的地圖。