古書今贏／機密管理 守住競爭優勢

隨著衛星定位發達，街道不再是秘密，如涉及軍事部署、關鍵設施及核心技術，仍應注意保密防護措施。

清康熙47年(西元1708年)，康熙帝委託歐洲傳教士和官方共同繪製《皇輿全覽圖》，歷時11年完成，繪製範圍東北至庫頁島，東南至台灣，西至伊犁河，北至貝加爾湖，南至崖州（海南島）。此圖後來被法國地理學家安維爾帶到歐洲，在1737年在歐洲被刊印成《中華帝國地圖集》，無論是為了宣揚國威，抑或其他原因，精確地理圖流入他國，總讓人感到不安。

再看業界，洩（竊）密案時有所聞，樣態大多為競爭者利誘他方高層跳槽，或由機要人員竊取機密交付，以及知悉機敏資訊人員，創設新公司與原任企業爭利，雖是商場競爭手段，實則涉及多項法務爭議。

公、私部門發生洩密事件，多源於管理漏洞、人員疏失，採取防禦手段，可降低洩密風險和營運衝擊損失：

背景查核：設定管理機敏資訊、技術人員權限，賦予權限前實施身分查核，執行過程適時適度關注高風險人員，阻絕外諜滲入以及人員因為生活腐敗，遭到設局受誘時圖謀不法利益。

保密意識：人員守密習慣養成，密級資訊處置，無論為書面、影音或其他形式，製作、接收、傳送、保存、防護、處理、銷毀，均由權限人員執行、監管。

作業管制：各類事務技術資訊，從設計面採取加密與多層防護措施，如電子簽章、電子紀錄軌跡，進行監控、防堵、稽核；即使高層人員，也須遵守準則程序。

供應鏈結：對可能接觸機敏人員、資訊、活動之外部單位，建立管制機制，不因信賴任由暢行無阻，應對資安系統、攜行裝置、雲端服務建立存取、加密與異常警示機制。

異常通報：發現違規、誤傳、誤收、遭到入侵、失竊行為，均須限時通報，以利阻截外洩和防止事件擴大。

損害救濟：發生機密外洩須究因和改善，並循營業秘密法、刑事告訴、民事求償、勞動契約等相關法令，追究外洩責任和降低損失，包含排除侵害和請求損害賠償。

此外，中小企業對公文書函管理，常視為例行通知，造成不可預期損失，可掌握五原則：

一、建立收發（轉發）紀錄，審查時須注意有無謬誤或偽冒套騙，發文回應須字斟句酌，避免失誤或誤發洩密。

二、交辦專人處置須實施追蹤，結案應依機密性存檔保全，簽收處置產生的草稿，比照同一機密等級辦理。

三、重要文件僅由被授權人查閱，存放安全處，發送應做加密，例如雙信封或封印以及專人派送並取得收執。

四、廢棄、失效文件，無論水銷、裂解、消磁、焚毀，都須清查造冊核對，以免遭到盜取掉包或誤銷，交付可信賴方進行銷毀時，須在監控中進行。

「事成於密而毀於隨」，國家疆域測繪和企業核心技術管制，保護原則殊無二致，推及企業重大合作案，更須約法三章，因為只有守密，才不會讓布局變成破局，形成戰略優勢。