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職場登龍術／三入三出 累積真本事

經濟日報／ 鐘志明（國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）

每逢畢業季，總有許多應屆畢業生提問職場捷徑為何？或是在職進修的學生提起職場點滴，也總有人抱怨機會太少、升遷太慢、好長官與老闆難尋等話題。

真正值得深思的重點，在於職場從來不是等待幸運降臨的遊戲，而是一場持續累積價值與主動尋找機會的長跑競賽。很多人誤以為成功多半來自運氣，其實所有看似幸運的人，都曾在別人看不見的地方默默辛勤付出。

在職場，許多人汲汲營營尋找成功秘訣，其實答案並不玄奧。筆者累積30餘年在職進修經驗，只濃縮成六個字「三入三出」——投入、融入、深入與付出、突出、傑出。

投入才能融入，融入才能深入

社會新鮮人初入職場，最大的誤區不是能力不足，而是心態作祟。工作尚未熟悉，就急著談待遇，尚未理解制度，就急著批評組織文化，團隊尚未信任，就期待被重用。這種「還沒開始，就想收穫」的心態，容易阻礙成長。

投入，不只是花時間在公司，更是把心力放進工作，把責任扛在肩上，把學習當成習慣。任何一份工作，都需要先投入，願意投入的人，才會真正理解工作的價值，也才能獲得同事信任與主管認同。而真正的投入，自然會帶來融入，融入團隊，便能懂得合作、尊重專業與建立默契。

當投入成為習慣，融入成為能力，最後才能真正深入專業。而深入代表的不只是技術熟練，更是對產業趨勢、工作流程以及問題本質的理解。職場最終競爭的本事，從來就不是誰知道得多，而是誰理解得更深。

付出才能突出，突出才能傑出

這是一個講求績效的時代，也是容易陷入「速成迷思」的年代。許多人希望快速成功，卻忽略所有耀眼的成果，背後都累積著長時間默默的付出。真正讓人脫穎而出的訣竅，永遠是那些願意多做一點、多學一點以及多承擔一點的人。

付出，雖然未必立刻得到回報，但沒有付出，就一定沒有回報。許多人計較今天多做了一件事，卻沒有想到，每一次額外的努力，都在累積自己的能力資本。每一次願意承擔，都在增加自己的不可取代性。

當付出累積到一定程度，自然而然便能夠開始突出。突出不一定代表職位最高，而是成為別人第一個想到的人，或許不一定能夠擁有最多掌聲，卻是擁有最值得信賴的專業能力與信譽。然而，突出並非終點，而是傑出的起點。以突出為基礎，不再滿足於超越別人，而是持續突破自己的極限，把每一次成功都視為新的起點。

新世代職場新鮮人必須有所認知，職場沒有永遠的鐵飯碗，只有永遠的真本事，也沒有一勞永逸的成功，只有日積月累的實力。當一個人持續投入、懂得融入、勇於深入，願意付出、努力突出、追求傑出，機會終將主動敲門。

人生的成就，從來不是一夕之間的奇蹟，而是日復一日的選擇，今天多投入一分，明天就多一分實力，今天多付出一步，未來就多一分可能。

老闆 職場 抱怨

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