行政治理／高雄市長陳其邁 淨零減碳 市府扮領頭羊

作為全台工業重鎮，高雄市一年碳排量高達5,000萬噸，占全台五分之一，其中八成來自工業部門。面對歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」與全球供應鏈的減碳壓力，高雄市長陳其邁深知，淨零轉型是高雄產業「沒有退路」的生存保衛戰。

實戰導向 首長帶頭考證

為了帶領產業突圍，高雄市政府率全國之先成立「淨零學院」，從政府首長帶頭考證照開始，全面啟動綠色轉型。

市長帶頭示範：不懂淨零怎麼輔導產業？

淨零學院的設立初衷，源自於陳其邁對市府團隊的嚴格要求。最初，市府邀請專家在市政會議上講解淨零趨勢，但陳其邁發現部分局處首長並未專心聽講。他意識到，如果政府官員自己都不懂碳盤查與減碳實務，又如何能讓產業界信服並提供協助？

為此，陳其邁不僅自己考取「碳盤查、碳足跡、碳中和、綠色金融」四張淨零證照，更下達「硬指標」，要求市府首長也必須上課及考照。如今，包含警察局長、政風處長等市府高階官員，皆已取得BSI、TUV等國際機構認證的ISO碳盤查證照。

他強調，要求各局處不僅要懂理論，還要實作，如水利局利用旗津汙水廠太陽能板產生的碳權，去抵銷其他汙水廠的碳排，讓整個市府動起來，將淨零落實到日常施政。

相較於坊間大鍋炒的證照班，高雄「淨零學院」最大的特色在於「高度客製化」與「實戰導向」。學院依據不同行業別（如鋼鐵、石化、服務業、甚至一卡通等交通領域）開設專班，課程內容緊密結合產業實務，甚至會將課堂拉到中鋼、日月光、台塑等工廠現場，進行技術交流與實地演練。

此外，市府更籌組了「產業淨零大聯盟」，搭建技術分享平台。例如，當有廠商研發出高效省電馬達，或是清華大學引進氫燃料電池技術時，市府會優先媒合給中鋼等大廠。一旦大廠採用，整個下游供應鏈便能隨之升級，形成「以大帶小」的減碳生態系。

排碳大戶 落實專款專用

談及碳費政策，陳其邁提出了相當務實的見解。他直言，高雄中鋼「一根煙囪的碳排量，可能就超過整個台北市」。他主張，從這300多家排碳大戶（高雄約90多家）收取碳費應該「專款專用」，直接作為補助這些排碳大戶引進減碳技術的誘因。「你企業做減碳，我就把錢補助給你。」

他強調，面對CBAM重稅壓力，源頭大廠（如中鋼）碳排占了下游客戶（如螺絲業）碳足跡的40%，唯有給予大廠足夠的蘿蔔與誘因，才能真正有效帶動全台灣的實質減碳。

高雄市近年來在減碳上交出亮眼成績單。以2005年為基準年（當時碳排約6,600萬噸），高雄目前的碳排量已降至約5,000萬噸，實質減碳達25%，超越中央設定的目標。

同時，市府的淨零基礎建設也開始展現附加價值，例如100%使用綠電的國家體育場（世運主場館），就成功吸引了極度重視低碳與永續發展的國際天團Coldplay（酷玩樂團）來台開唱。

「我們是職業大聯盟的挑戰，不是業餘的。」陳其邁表示，面對嚴峻的國際挑戰與競爭，高雄沒有退路。透過淨零學院的推動，高雄正將龐大的「碳負擔」轉化為驅動產業升級的「碳資產」。市府將持續扮演領頭羊，與產業界並肩作戰，讓高雄在未來的全球綠色經濟中，穩健邁向永續發展的新篇章。