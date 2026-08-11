瓦城斥資2.58億元加碼美國第二品牌「BOBO THAI」進軍北美

瓦城（2729）泰統集團加速美國市場布局，今天同步公告，子公司第一美味將透過轉投資第三地區事業TTFB World Co., Ltd.（B.V.I），間接投資美國TTFB USA INC，再轉投資TTFB CA LLC，斥資800萬美元、約新台幣2.58億元，布局美國餐飲等相關業務，並正式推出海外第二品牌「BOBO THAI」，擴大北美多品牌經營版圖。

瓦城表示，美國市場是集團海外布局的重要成長引擎，目前美國首店「Very Thai by 瓦城」營運表現穩定，並逐步在洛杉磯市場建立品牌口碑。透過首店實際營運，集團持續累積美國市場的消費洞察、人才培育、供應鏈管理及餐廳營運經驗，逐步建立可複製的海外營運模式。

在首店營運基礎上，瓦城進一步推出海外第二品牌「BOBO THAI」，看準美國多元餐飲市場及商場通路發展潛力，以不同品牌定位切入更廣泛的消費族群，加速北美市場布局。

「BOBO THAI」以泰式炒河粉為核心，針對加州市場消費需求設計菜單，結合美味、便利及健康飲食趨勢，以更具親和力的泰國街頭美食形式切入主流消費市場，藉此拓展北美消費客群及品牌版圖。

瓦城表示，「Very Thai by 瓦城」與「BOBO THAI」採取不同品牌定位及消費場景，集團將透過兩個品牌的實際營運，持續驗證不同餐飲模式在美國市場的發展潛力，逐步建立多品牌、多店型的海外成長平台。

除美國市場外，瓦城持續深化台灣多品牌布局，並以全球研發中心作為後勤支援，強化產品研發、供應鏈、品質標準化及人才培育等核心能力，提升跨市場營運及資源配置效率。

集團指出，將以在台灣市場長期累積的多品牌經營、餐飲標準化及供應鏈管理能力為基礎，持續建立可複製、可規模化的海外營運模式，穩健擴大北美市場版圖，進一步為中長期營運成長注入新動能。