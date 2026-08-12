台彩公益短片 傳遞正能量

公益彩券盈餘如何回到社會、實際成為弱勢族群的支持力量？中信銀受財政部指定發行公益彩券，並委託台灣彩券公司執行，推出年度公益彩券形象宣傳短片《怪獸來襲》、《一帶宗師》及《神手奇蹟》，首度結合昭和特攝、武俠電影及醫療劇等類型片元素，以30秒內的劇情反轉，呈現公益彩券盈餘支持偏鄉兒童、二度就業婦女及青年職涯發展的實際案例。

公益彩券制度不僅是民眾參與公益的一種方式，彩券盈餘更依法律規定投入社會福利。中信銀執行副總高人傑表示，公益彩券的意義不僅在提供民眾參與公益的平台，更重要的是透過公益盈餘與回饋金，長期投入社會福利及弱勢照顧，形成涵蓋全台的社會安全防護網。

截至2026年6月底，第五屆公益彩券已累計創造公益盈餘逾838億元。這些資源投入國民年金、健保準備及各項社會福利工作，也讓公益彩券與民眾日常生活產生更直接的連結。

今年推出的三支短片，將較為抽象的「公益盈餘」轉化成具體故事。《怪獸來襲》以日本昭和特攝片為創作靈感，開場營造怪獸即將展開大戰的緊張氛圍，劇情最後卻反轉至一輛載滿玩具的偏鄉玩具巡迴車，呈現公益彩券盈餘支持玩具車深入偏鄉。

《一帶宗師》借用經典武俠電影元素，透過俠女俐落身手及銳利眼神，象徵二度就業婦女接受職能訓練、取得專業證照後，重新建立工作能力與自信，進而重返職場。影片以武俠片的戲劇張力包裝婦女培力議題，凸顯公益資源對於提升弱勢及二度就業婦女就業能力的支持。

第三支《神手奇蹟》從醫療劇常見的手術室場景切入，營造緊張氣氛，最後揭曉所謂的「神手」並非醫師，而是一群正在接受烘焙課程、探索職涯方向的青少年。透過劇情反轉，帶出各縣市政府運用公益彩券盈餘推動青年培力，協助弱勢青年探索興趣、培養技能，逐步尋找未來職涯方向。

台灣彩券公司董事長黃志宜表示，隨著短影音成為主要資訊傳播方式，公益宣導也必須改變溝通模式，因此今年嘗試跳脫過去較為溫馨的公益廣告框架，改以特攝、武俠及醫療劇等類型片手法，搭配劇情反轉，讓民眾從不同角度理解公益彩券盈餘的實際用途。