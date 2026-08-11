「帝王座向」再現新建案 低調高資產客捧現金入手

台北市精華區豪宅市場迎來指標新案，耗時近20年、位於台北市仁愛路二段95號「震大懷喆」11日正式公開；震大建設總經理張耀仁表示，「震大懷喆」順利推動，是一場跨越近20年的耐力考驗，除了克服錯綜複雜的土地產權，更耗費無數心力凝聚原住戶對未來建築規劃與居住品質的共識，最終才得以打造出這座極致地標。

負責都更案一路從整合之路到完成簽約、走完都更流程、核定並拿到建照的震大建設副總經理葉佳宗指出，都更最難的是得到住戶的信任。

葉佳宗回憶，為洽談都更，更是買下一戶、與住戶當鄰居，而這鄰居一當就是五年。

葉佳宗表示，全案從洽談都更開始，公司就以「地主最大利益為考量」著手，面對所有地主、條件，震大建設選擇對住戶最有保障的權利變換進行都更。

葉佳宗指出，權利變換因有第三公正方的審議程序，對都更戶較有利，在一切開誠布公、面對面與原地主洽談，就連簽約，也是與所有地主一次簽約完成，最終才能成就此案。

獲得住戶認同的葉佳宗指出，仁愛路的地主洽談講求數據、建築品質，因此成立逾40年的震大建設之建築作品一一被住戶檢視，每當住戶看到新建材或是對建築有新見解，就會來詢問實施者的想法，但對震大建設來說，住戶對新建案的期待，公司就是用心把品質、品牌做好，並以「對住戶最好的選擇」著手，一切以建築本質為出發點跟住戶溝通，最終獲得地主認同。

葉佳宗笑說，「震大懷喆」都更案因採取「對原住戶最有保障」方案進行，若非全案面對40米以上的仁愛路、容積率達382.75%，加上這波房產價值上升，否則近兩、三年造價大漲，也不知全案能否順利繼續下去。

「震大懷喆」7月初潛銷，並在11日正式公開，全案因踞守仁愛路第一排頂級林蔭大道景觀，同時具備「座北朝南」帝王格局的絕版地段，「震大懷喆」專案經理王以誠表示，全案開賣前就有客戶不斷詢問，主因優質地段兼具品質的新建案難找，而前一個擁有相同條件的新建案已是14年前的「吾疆」。

王以誠指出，同時具有仁愛路「林蔭第一排景觀」與「座北朝南」格局的「震大懷喆」，每坪開價230~250萬元，全案共43戶、可售戶數30戶，規劃56.47~64.31坪的三房產品，將打造地上22層、地下4層的 SC 純鋼骨制震地標。

由於全案地段絕佳，王以誠指出，「震大懷喆」主力買方為傳產業、家族企業的自營商，甚至有AI相關業者，高端客戶實力雄厚，大多是以不貸款、全現金支付，預計9月就有相關交易實價揭露。全案預計2029年10月完工。