「應材苗懂計畫」三周年深化教育影響力

台灣應用材料公司長期投入 STEM （科學、科技、工程、數學）教育公益十餘年，致力透過教育啟發下一代創新人才。作為材料工程解決方案領導企業，應材結合其在半導體領域的技術專長與產業影響力，持續攜手教育與公益夥伴推動半導體科普教育。「應材苗懂計畫」邁入三周年之際，新竹家扶中心正式加入半導體科普教育聯盟網絡，同時，應材也支持長期合作夥伴 LIS 情境科學教材，發展一系列數位學習資源，拓展教育資源的觸及，將優質 STEM 教育資源帶給更多教育工作者與學生，持續擴大影響力。

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示：「台灣是全球半導體創新的重要基地，而人才是驅動產業發展的核心。應材深耕台灣 36 年，我們相信教育是孕育創新的起點，透過啟發下一代探索科學與工程的熱情，進而理解驅動世界運轉的關鍵科技。『應材苗懂計畫』攜手教育與公益夥伴，激發學生對科學的好奇心，共同支持台灣科學與工程人才生態系的發展。」

自 2023 年攜手國立臺灣科學教育館、LIS 情境科學教材，以及 TFT 為台灣而教等教育與公益夥伴成立半導體科普教育聯盟以來，台灣應材持續透過「應材苗懂計畫」推動半導體科普教育，串聯產業、教育與公益資源。如今該計畫邁入三周年，深度接觸超過 1,500 名學童、家長與教育工作者；推出的一系列數位學習資源亦累計近九萬次觀看。該計畫也憑藉其在教育推廣與永續發展上的成果，連續榮獲台灣指標性永續獎項肯定。

今年，新竹家扶中心正式加入「應材苗懂計畫」，攜手 LIS 情境科學教材及應材企業志工，將半導體科普教育拓展至社區與更多家庭。透過應材串連，新竹家扶中心與 LIS 情境科學教材更計畫將單次半日學習體驗升級為兩日科學營，為學童打造更完整豐富的學習旅程。教材內容亦持續升級，從首發課程「IC 積木與半導體四大關鍵製程」拓展為半導體科普系列，涵蓋製程原理、電路基礎邏輯、電控開關及 IC 電路設計。同時，開放IC積木與半導體四大關鍵製程教案及教學包申請，提升教育資源可近性與學習觸及。