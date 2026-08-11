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穩定租屋服務、守住權益 租服全聯會：全力整合地方公會協助案件轉銜

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

針對寄居蟹管理顧問公司近期財務事件所衍生之社會住宅包租代管服務疑慮，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（以下簡稱租服全聯會）表示，保障房東與房客權益、維持租賃服務穩定，是現階段最重要的工作。租服全聯會將全力配合國家住宅及都市更新中心所啟動的轉銜機制，並即時協調六都及全國各地方租賃住宅服務公會、合法業者共同投入，確保案件妥善銜接、服務不中斷。

寄居蟹公司目前承接中央版社會住宅包租代管共6,640戶，其中包租案件3,654戶、代管案件2,986戶。另外，兆基屋管共承接中央版社宅包租代管8,595戶，地方縣市政府的包租代管案則有7,094戶，合計於全國的社宅包租代管數量占四分之一，業務占比高。事件發生後，租服全聯會持續與內政部、國土管理署、國家住都中心及各地方公會保持密切聯繫，掌握案件處理進度及第一線需求，並整合各地具承接能力的合法業者，協助房東與房客完成後續諮詢、媒合及換約等相關程序。

租服全聯會強調，社會住宅包租代管制度推動迄今已逾八年，在政府、公會及全體業者共同努力下，已協助十餘萬戶家庭獲得穩定居所，也讓更多房東願意將住宅投入租屋市場。包租代管業者不僅協助處理租賃契約與日常管理，更在房屋修繕、租賃糾紛、政策諮詢及弱勢關懷等面向，扮演房東與房客之間重要的協調及服務角色。

本次事件涉及個別企業的財務與經營問題，不應因此否定整體包租代管制度及多數合法業者長期投入的努力。租服全聯會支持政府依法釐清相關責任，同時也將持續督促業者落實法令遵循、財務紀律及內部治理，以更健全的制度與服務品質，維護社會大眾對產業的信任。

針對後續轉銜作業，租服全聯會將整合六都及各地方公會資源，配合國家住都中心推動專案處理機制，協助有轉銜需求的房東與房客，銜接至具承接能力且合法經營的第五期社會住宅包租代管業者，並提供必要的諮詢及協調，降低轉換過程所造成的不安與影響。

租服全聯會重申，包租代管業是民眾租屋的好夥伴，也是穩定租屋市場不可或缺的專業力量。面對此次事件，全聯會與全國各地方公會不會缺席，將以保障房東、房客權益為首要原則，積極協助案件平穩轉銜、維持服務正常運作；同時凝聚產業力量、強化自律與治理，支持合法業者穩健經營，推動臺灣租賃住宅服務產業持續、健康且長遠發展。

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