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台中鍋烤節擦亮「鍋烤之都」品牌 餐飲銷售額3年增近300億元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「台中鍋烤節」擦亮鍋烤之都品牌。台中市政府經發局／提供
「台中鍋烤節」擦亮鍋烤之都品牌。台中市政府經發局／提供

台中以火鍋、燒烤產業優勢打造城市美食品牌！市府經濟發展局自112年推出「台中鍋烤節」，以「整座城市就是鍋烤舞台」為理念，串聯品牌及巷弄名店，結合全民票選、數位平台、店家優惠、抽獎及城市行銷，持續吸引民眾參與及消費。

台中餐飲產業也展現強勁成長動能，111年至114年整體餐飲業銷售額由936億元增至1,233億元，3年間增加近300億元、成長約31.7%；今年鍋烤節更有超過600家店家參與，持續擦亮台中「鍋烤之都」城市品牌。

經發局長張峯源表示，特色美食不只是城市生活的一部分，更能成為帶動產業及城市行銷的重要力量。近年中央及各地方政府紛紛透過特色飲食打造城市品牌，如牛肉麵、雞肉飯、爌肉飯及地方美食節等，各自展現不同的飲食文化。

台中則發揮火鍋、燒烤產業聚落優勢，以鍋烤節串聯全市店家，透過全民票選及數位互動將活動人潮導入實際消費，讓美食節慶從單一活動進一步成為串聯餐飲、觀光及住宿產業的平台。

張峯源指出，鍋烤節自112年舉辦以來，持續擴大店家及全民參與，「2026台中鍋烤節」共有超過600家業者響應，涵蓋火鍋品牌、火鍋巷弄、燒烤品牌、燒烤巷弄及蔬食等五大組別，從大型連鎖品牌到在地特色名店同場競逐，充分展現台中鍋烤產業多元且完整的樣貌。

經發局進一步指出，台中餐飲產業近年持續成長，111年至114年餐飲業家數增加約9%，整體銷售額由936億元成長至1,233億元，增加近300億元；家庭消費方面，111年至113年每戶餐廳及住宿支出也成長約3.9%。

市府透過鍋烤節等城市美食活動串聯業者、擴大品牌曝光並吸引消費人潮，與台中餐飲、住宿及觀光產業發展相互加乘，持續為地方經濟注入動能。

經發局說，台中鍋烤節不只選出人氣名店，更希望透過「全民參與、數位互動、消費回流、城市品牌」模式，讓優質店家被更多人看見，進一步將活動熱度轉化為實際消費及城市品牌能量。歷屆活動累積數百萬票民眾參與，一票一票共同擦亮台中「鍋烤之都」招牌，也讓鍋烤美食成為城市特色名片。

經發局提醒，今年全民人氣票選將於8月14日晚間11時59分截止，歡迎全國民眾把握最後倒數時間，每天透過「台中通TCPASS」APP完成五大組別投票，支持心目中的鍋烤名店，在享受美食及抽獎樂趣的同時，也以行動支持台中餐飲產業。

「2026台中鍋烤節」參與店家-烤狀猿。台中市政府經發局／提供
「2026台中鍋烤節」參與店家-烤狀猿。台中市政府經發局／提供

「2026台中鍋烤節」參與店家-屋馬。台中市政府經發局／提供
「2026台中鍋烤節」參與店家-屋馬。台中市政府經發局／提供

全台最狂美食戰-「2026台中鍋烤節」。台中市政府經發局／提供
全台最狂美食戰-「2026台中鍋烤節」。台中市政府經發局／提供

台中 鍋烤節 餐飲

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