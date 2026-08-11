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瞄準全球ESG商機 溢泰再生碳握入場券

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

溢泰實業（7818）11日公告上半年稅後純益為2.55億元、EPS 1.65元，和去年相比略減0.35元。惟法人表示，溢泰的活性碳再生產品已從技術驗證即將邁入商業驗證，未來可望隨著新廠產能開出、認證客戶進入實質拉貨，推升下一波關鍵的營運動能。

溢泰表示，上半年獲利受新設的屏東三廠及泰國廠尚未進入量產階段影響，在產能尚未形成相應營收規模前，折舊與相關成本已先行攤提，對短期獲利造成壓力；未來伴隨新產能逐步開出，固定成本吸收情況可望改善。

在四大業務中，活性碳再生是溢泰接續最受市場關注的新動能。對科技製造業而言，活性碳能否再利用只是第一道門檻，客戶更在意每批材料來自何處、經過哪些處理程序、再生後效能是否符合規格，以及最終回到哪一個使用端。溢泰因此建置活性碳再生追溯系統，將再生活性碳從規格相近的工業材料，轉化為來源、製程與品質均可查驗的循環產品。

該系統由回收碳進廠開始，依客戶、碳種及材料等級進行分批管理，並記錄進料檢驗、生產工單、製程條件、品質數據、成品批號及出貨流向。客戶可據此掌握每批活性碳的回收、再生與回用歷程，避免不同來源或不同等級材料混用；公司亦能依照檢驗結果調整再生條件，讓品質管理不只停留在最終抽驗，而是貫穿完整產品生命周期。

國內多家科技大廠陸續將減碳績效正式列入選商指標，關鍵排放源供應商須簽署溫室氣體減排協議，並須完成產品碳足跡的第三方驗證；歐盟數位產品護照（DPP）亦自2026年起分階段上路，要求供應鏈揭露材料組成與碳足跡資訊。換言之，再生材料要被計入企業的循環採購與範疇三績效，光是有再生已不足夠，還必須能被追溯、被驗證、被計算。市場也觀察到，科技大廠導入再生化學品時，已要求供應商建立逐批次的品質保證證明機制，顯示可追溯性正快速成為循環材料進入高階製程的入場券。

除了「再生追溯」外，溢泰的第二項優勢在於「專碳專用」。傳統模式下，半導體廠向A廠買新碳、委託B廠清運廢碳、B廠處理後再轉售C廠，流程破碎、責任歸屬不清，客戶也無從確認拿回的碳是否混入品質不一的低階工業碳。溢泰提供「供貨、回收、再生、回售或回購」一站式循環服務，單一窗口管理，並可確保送回客戶端的再生碳，就是當初客戶自己使用的同一批碳，從源頭排除交叉污染與品質落差風險。搭配公司多年自製活性碳棒的原廠配方能力，能逐批檢測碘值、硬度與假比重等關鍵參數並精準調控再生條件，使再生後的吸附效能與使用壽命穩定貼近原生碳水準。

根據調研機構Research Nester研究，全球活性碳市場規模將由2024年約56億美元，成長至2030至2035年的130億美元以上，年複合成長率維持在8.8%至9.4%；亞太地區因是全球半導體與面板製造重鎮，占全球市場逾44%。該機構並指出，受原生椰殼與煤系碳資源有限、價格波動加上企業減碳壓力影響，「活性碳再生服務」成長率將高於單純銷售新碳，服務型營收比重可望逐步提升。

營收

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