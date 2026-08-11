泰茂董事會通過泰國儲能案 第4季起陸續貢獻營收

泰茂（2230）董事會通過泰國儲能型光電系統裝置採購案。公司強調，採購案為泰茂新能源事業群布局東南亞市場的重要進展，預計自今年第4季起隨設備分批出貨、驗收及收款進度，為公司營運挹注成長動能。

泰茂近年積極發展新能源事業，除原有貿易及既有業務外，將儲能、光電與能源管理系統列為中長期成長方向。公司表示，新能源事業群目前已陸續掌握四項關鍵專利，涵蓋混合供電系統及延長二次電池供電時間的方法、儲能裝置中對逆變器間歇放電的方法、二次電池供電管理方法，以及結合氣象預測訊息的智慧供電方法，為後續海外儲能案場導入提供技術基礎。

此次董事會通過的泰國案，主要配合當地太陽能與儲能設備需求，泰茂將負責相關儲能型光電系統裝置供應。泰茂指出，泰國近年積極推動再生能源與社區層級能源自主化，太陽能搭配儲能系統的需求升溫。此次合作不僅展現泰茂在新能源設備整合與國際供應鏈上的承接能力，也呼應台灣企業深耕新南向市場的發展方向。

泰茂表示，公司長期布局海外市場，東南亞為新能源事業群的重要據點之一。隨著泰國案進入執行階段，代表新能源事業不再只是研發與專利布局，而是逐步進入訂單、出貨與營收貢獻階段。未來公司將持續推動儲能設備、光電系統與能源管理方案的整合，爭取更多海外案場合作機會。