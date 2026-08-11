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2025年台灣數位廣告市場達661.77億元 影音廣告躍居各類型之冠

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）近期發布《2025台灣全年度數位廣告量統計報告》，台灣去年數位廣告市場總量達661.77億元，年成長率3.9%，連續維持正成長，但成長力道連兩年趨緩，主要成長動能集中在國際平台，本地媒體整體表現則呈現下滑，顯示台灣數位廣告市場進入成長高原期，品牌預算配置更趨向精算與效益導向。

DMA統計，在廣告類型部分，2025年影音廣告以199.64億元、30.17%占比，首度超越展示型廣告195.09億元，躍居所有類型之首。主要動能來自串流平台觀看時長持續攀升，以及具備沉浸式體驗的CTV聯網電視日漸普及，帶動整體廣告結構向影音內容傾斜。以過去十年來看，數位影音與電視廣告量能變化更加明顯。2025年數位影音廣告達199.64億元，電視廣告則降至150.51億元，兩者差距擴大至49.13億元；相較2024年兩者差距僅14.59億元，顯示台灣消費者收視行為持續向數位影音內容遷移，且差距正在加速擴大。

AI工具興起改變搜尋行為，但關鍵字廣告市場達167.2億元排名第三，年成長3.9%，顯示關鍵字廣告仍具韌性。

其他類廣告因為基期低，成長率達30.98% ，是所有類型中成長率最高的項目。主要原因在於加入RMN零售媒體與pDooh程序化家外螢幕媒體的量能。其中，零售媒體運用更加精準的會員與交易數據，能即時進行廣告競價、精準投放。pDooh受惠於疫情後人流回歸實體，新接觸點的開發，市場於2025年開始較高效能的整合性解決方案，形成新⼀波的推動力。

內容口碑類廣告則出現結構性分化，網紅直播廣告雖年增5.26%達至57.33億元，維持穩健成長；但內容置入與口碑操作呈現衰退，品牌行銷資源正從傳統業配與論壇操作，轉向新興社群平台與微網紅帶貨分潤的合作模式。

產業別部分，電子商務持續穩居數位廣告投放龍頭，投放量達110.79億元，年成長6.9%；App/遊戲以74.75億元居次，財務金融62.04億元排名第三。成長動能最強的產業為休閒娛樂，年成長率高達18.8%。

醫療保健與美容以11.4%的成長率緊追在後，連續三年呈現兩位數成長，相對於其他產業，對於非數位媒體的依存度較高，顯示民眾對健康議題的重視持續升溫，數位廣告仍有成長空間。汽車交通與房地產則分別受關稅議題及信用管制、高利率衝擊，廣告投放量各衰退6.0%與5.1%。

面對2026年，DMA歸納出三大產業趨勢。其一，AI應用競爭持續深化，尤其是GEO在繁體中文市場競爭程度相對低，先行布局品牌可望取得較低競爭成本與較高品牌能見度；其二，線上線下場域整合數位化加速，程序化戶外廣告與零售媒體聯播網、聯網電視等新興廣告場域雖量能仍小，但成長動能明確；其三，品牌在Cookie逐步退場、平台資料日趨封閉的背景下，必須透過ID Mapping等技術整合跨通路數據，強化私域流量交叉應用，才能實現更精準的消費者預測與投遞。

數位廣告 市場

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