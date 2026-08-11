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弱勢家庭租屋難怎麼解？ 國土署揭社宅、包租代管與租補三軌並進

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

民團11日召開記者會，關切受暴婦幼租屋需求。內政部國土署表示，目前政府透過直接興辦社會住宅、包租代管租金補貼三軌協助弱勢家庭，其中社會住宅依法至少保留40%提供經濟或社會弱勢者；截至今年7月底，包租代管已協助11萬6,390戶家庭，其中經濟或社會弱勢戶占41.19%。

國土署指出，截至去年底，直接興辦的社會住宅已有1萬3,486戶提供經濟或社會弱勢者居住。租金補貼方面，自2022年起針對經濟弱勢家戶提供1.2至1.4倍加碼補貼，並透過主動告知及協助申請，平均每年協助約21萬5,712戶次。

包租代管部分，國土署表示，目前持續增加弱勢戶媒合誘因，並與衛生福利部合作辦理教育訓練，協助包租代管業者連結社會福利資源，讓有需要的弱勢房客除了取得租屋協助，也能進一步獲得相關社福支持。

除了住宅及租金協助，中央也透過社福團體進駐社會住宅，提供更多弱勢家庭支持。國土署指出，目前包括勵馨基金會、麥子園愛慈協會、自閉症權益促進會等團體，已進駐多處社會住宅，提供受暴婦女及子女安置、課後照顧、弱勢婦女就業培力，以及自閉症家庭社區支持等服務，擴大弱勢家庭居住及生活照顧。

國土署 弱勢家庭 租屋 包租代管 社宅 租金補貼

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