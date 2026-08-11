7月房租指數再創新高 年增率卻探50個月新低…背後原因是它

房租漲勢降溫！7月房租指數雖創新高110.91，年增率卻跌至1.73%，寫下50個月新低。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，通膨與房價帶動的租金漲潮，正因新屋供給增加而逐漸趨緩。

曾敬德表示，租金變化主要仍與房東成本、房客的租金負擔能力與市場供需有關，這波租金漲勢主要受到通膨與房價走揚影響，2023~2025每年房租指數年增率都超過2%，也是1997年以來租金上漲最有感的時間點。

不過曾敬德指出，今年房租指數年增率都跌破2%，背後反映房租漲勢趨緩，近幾年的大量交屋提供新的供給可能減緩了租金漲勢。

曾敬德指出，政府近年不斷加碼租金補貼，針對單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭都有加碼，趁租金補貼期間可以多存些錢，可以投資也可以存起來日後靈活使用。