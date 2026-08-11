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國光生子公司第一個動物疫苗藥證到手 搶攻亞洲豬疫苗商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）11日宣布，子公司夲牧生技第一個動物疫苗藥證到手。夲牧與農科院合作開發豬環狀病毒（PCV）基因重組及豬黴漿菌（SEP）雙價疫苗，經多次製程改善，在田間試驗取得優異結果，7月底獲農業部核發藥證。

由於這二種傳染病的疫苗為小豬必打，相準台灣及東南亞龐大的豬疫苗商機，將以優異產品力搶占市場。

夲牧生技總經理洪岳鵬表示，2018年國光生技與合作夥伴共同出資成立夲牧生技，發展動物疫苗事業，鎖定亞洲動物疫苗市場，尤其針對亞洲數量最多、與新興傳染病相關的豬隻開發疫苗。

首支與農科院團隊共同開發的新型基因重組PCV豬環狀病毒+SEP豬黴漿菌肺炎雙價疫苗，歷經多次製程改善及調整，委託屏科大進行豬隻田間與攻毒試驗，試驗發現接種小豬的抗病能力、病毒血症、存活率及增重率均呈現顯著改善，過去少有新的PCV疫苗能挑戰市場王牌，此試驗結果令團隊士氣大振，並於近日取得動物疫苗藥證。

洪岳鵬指出，PCV、SEP和藍耳病為豬隻三大傳染病，特別是PCV為小豬出生後影響存活的重要傳染病，過去市場上只有單價PCV和SEP疫苗，開發雙價疫苗的挑戰在於，如何讓兩種不同的病毒抗原維持穩定且同時發揮保護力，夲牧做到了！

而雙價疫苗成功上市後，夲牧的下一步將繼續挑戰動物用干擾素、單株抗體及三合一疫苗，把藍耳病疫苗再加入雙價疫苗中，讓未來小豬出生後，只需接種一劑三合一疫苗，避免小豬染疫夭折，協助養豬場做好防疫，照顧重要的經濟動物。

亞洲是養豬的重要基地，尤其東南亞七成養豬場集中在菲律賓、越南和泰國等地。洪岳鵬指出，雙價疫苗上市後，除了推廣到台灣的養豬場外，有信心以夲牧疫苗優異的產品力搶占東南亞豬疫苗市場。而為因應未來東南亞上千萬劑疫苗商機，夲牧生技2027年將啟動建廠計畫，預估在2027年第1季展開募資計畫。

根據統計，2025年動物疫苗市場超過美金130億元，其中63%屬於經濟動物疫苗，且市場持續成長。其中豬疫苗約16-20億美金，全球豬隻50%以上在亞洲，疫苗銷售約10億美金，預估每年持續成長超過兩位數。

而上市之豬疫苗種類約有24種(病毒、細菌、病毒+細菌)，首要的PCV疫苗占比超過 55%，這也是國光子公司夲牧生技選定PCV為主軸發展多價疫苗跨入動物疫苗市場的主因。

國光生 疫苗

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